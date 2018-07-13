市場憂供給增加 國際油價跌破74美元

美中貿易戰升級恐使原油需求減少，加上利比亞將重開港口，強化了供給增加預期，今 (13) 日國際油價下挫，布蘭特原油期貨跌破每桶 74 美元。

格林威治時間週五上午 8 點 40 分，布蘭特原油期貨下跌 1.3%，至每桶 73.45 美元，本週累計跌幅約 4%。

西德州中級原油期貨下跌 22 美分，至每桶 70.11 美元，本週累計跌幅約 5%。

國際能源署 (IEA) 日前發布最新月報，內容稱，在石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯實施增產的情況下，具緩衝效果的閒置產能持續走低，恐將「達到極限」。

面對美國要求壓低油價的壓力，OPEC 與俄羅斯等產油國，被迫增產；不過，市場擔憂，OPEC 閒置產能有限，加上地緣政治風險影響，其增產規模可能不如預期。

IEA 月報形容，閒置產能就像原油市場的「緩衝器」。

當某些產油國 (例如委內瑞拉、利比亞) 發生供給中斷情形時，閒置產能的啟用，可暫時補上供給缺口，發揮緩衝效果。

IEA 月報稱，增產或許有助壓低油價，但全球原油閒置產能將隨之走低，恐「達到極限」。

台北時間週五晚間 6 點 12 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.07%，至每桶 73.65 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.40%，至每桶 70.05 美元。