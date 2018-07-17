【異動股】鋰電池概念股拉升 當升科技(300073-CN)等多股漲停

尾盤，鋰電池概念股拉升，截止發稿，當升科技(300073-CN)快速漲停報34.61元，斯太爾(000760-CN)漲停報3.16元，江泉實業(600212-CN)漲停報4.61元，德爾未來(002631-CN)漲停報8.04元，道氏技術(300409-CN)大漲7.13%報24.93元，科恒股份(300340-CN)大漲6.54%報21.99元，新宙邦(300037-CN)漲6.21%報25.83元，杉杉股份(600884-CN)、晶瑞股份(300655-CN)漲逾5%，合縱科技(300477-CN)、天齊鋰業(002466-CN)跟漲超4%。

消息面上，中國科學院金屬研究所博士、北京聖盟科技有限公司首席科學家趙金平帶領的團隊研發的石墨烯包覆技術，能將鋰離子電池正極材料比容量提升15%-25%，將循環1000次後的容量保持率提升30%-40%;把負極材料的容量提升40%-45%，將循環1000次後的容量保持率提升35%-50%。這意味著，把石墨烯包覆鋰離子正、負極材料技術應用到車用動力電池上，有望提升目前三元鋰離子電池單體能量密度(約200瓦時/千克)，達到《智能汽車關鍵技術產業化實施方案》提出的2020年車用動力電池能量密度指標300瓦時/千克的目標。

石墨烯包覆改性鋰離子電池正負極材料技術的重大突破將進一步推動國内動力電池的高能量密度化，而正負極材料龍頭企業擁有技術及資金優勢，或將快速推動該項技術的產業化。

中汽協發佈的6月份汽車產銷數據顯示：1-6月，新能源汽車累計產銷分别完成41.3萬輛和41.2萬輛，同比去年分别增長94.9%和111.5%。中汽協會秘書長助理許海東表示，今年上半年新能源汽車產銷情況遠遠好於往年同期，預計下半年仍會保持較好的發展態勢，維持之前預判，全年產銷規模超100萬輛。

《促進汽車動力電池產業發展行動方案》要求新型鋰離子動力申池單體比能量超過300Wh/Kg;係統比能量力爭達到260Wh/Kg。併提出，到2020年動力鋰電池總產能超過100GWh，形成年產銷規模40GWh以上的龍頭企業。受新能源汽車產銷拉動，2017年動力電池裝機量達到36Gwh，增長21%。根據高工產業研究院統計數據，2018年5月，新能源汽車市場完成鋰電池裝機量達4.5GWh，同比大增181%，今年1-5月，新能源汽車市場累計完成裝機量達12.7GWh，同比增長199%。

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