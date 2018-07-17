華大基因(300676-CN)連續第二日跌停 股價創11個月新低

深陷輿論漩渦的華大基因(300676-CN)今日開盤再度跌停。截至發稿時，報價83.07元，逾13萬手賣單封板，換手率0.25%，成交金額5117.1萬元。

據了解，這是華大基因連續第二日跌停，其股價也創出去年8月份以來的新低。

7月13日，虎嗅網刊發了頭條文章《華大癌變》，對無創產前基因檢測技術(NIPT, Non-invasive Prenatal Testing)以及相關業務提出質疑，將華大基因再次推上了輿論的風口浪尖。對此，華大基因大眾傳播部總監項飛表示，文章中提到的"由於華大基因的檢測報告顯示低風險，所以醫生沒有對產婦提出風險預警"，這個是完全與事實不符的。

13日晚間，華大基因發佈公告，就文章《華大癌變》進行澄清，表示相比傳統唐氏篩查技術而言，無創產前基因檢測具有高準確性的特點。另外，華大基因在相關無創知情同意書中明確告知了無創基因檢測的適用範圍和技術局限性，併為每一位受檢者購買檢測醫療保險。

7月16日，處於是非漩渦之中的華大基因(300676-CN)迎來巨額限售股解禁，華大基因本次解除限售股份的數量為2.06億股，佔公司股本總額的51.5986%;本次實際可流通的股份數量為2億股，佔公司股本總額的50.1748%。

據華大基因7月11日披露的限售股解禁公告表明，本次申請解除股份限售的股東人數為40名。 若按公司股票7月16日收盤價計算，上述可流通的20074.9365萬股解禁限售股對應流通市值達185.29億元。疊加此次大規模的解禁規模，華大基因股價承雙重之壓。

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