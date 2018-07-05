創業家推夏日輕食專區 低GI食物銷量成長1.3倍

創業家 (8477) 上半年營收年增逾四成，6 月則在涼夏買氣加溫下，業績持續成長，而看準夏季高溫美麗商機，創業家旗下電商平台好吃市集，推出「夏日輕食新主張」專區，精選各式即食食品，如沖泡式飲品、營養素、鮮果及低卡肉類，海鮮等等，盼帶動營收持續成長。好吃市集觀察到，為符合忙碌的消費者，許多沖泡式飲品或即食食品生產小包裝，以便利性吸客，­ 如「老實農場檸檬冰角」加入 500c.c 飲用水內就能喝，還能加入飲品、料理內，極受消費者歡迎，最高曾一周賣出 25,000 個；而近來防彈咖啡瘦身法蔚為風潮，許多人會拿來替代早餐，現也生產方便包，方便上班族在辦公室飲用，一個月平均可賣出 5,000 包，還有將椰子油做成隨身包，節省消費者分裝時間。而深入觀察購買輪廓，下單數以最大組數包裝 CP 值高，最多人購買，佔整體比例 7 成。



此外，近年許多食物倍受推崇，如被譽為「超級食物」如來自南美洲的「藜麥」擁有豐富膳食纖維，澱粉含量相對低，頗受消費者青睞，好吃市集發現，以藜麥為原料的產品趨向多元化，像以紅藜麥做為餅乾棒，曾最高一周賣出近 4000 支，其他像是頗具飽足感的低 GI 食物如燕麥、杏仁、堅果等商品在站上評價也不錯，近一個月整體銷量成長約 1.3 倍。

