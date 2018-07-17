歐股盤前─市場關注鮑威爾國會作證 歐洲Stoxx 50期指下跌0.23%

市場關注企業財報表現，以及美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾赴國會作證內容；今 (17) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下滑 0.23%。

台北時間週二下午 2 點 25 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.23%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.10 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.06%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.19%。

鮑威爾週二、週三，將赴國會，就經濟和貨幣政策作證。

外界預期，鮑威爾可能重申 Fed 採行緊縮貨幣政策的立場；而投資人所關心的，則是鮑威爾對貿易情勢的看法。

週一美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 44.95 點 (0.18%)，至 25064.36 點；標普 500 指數收跌 2.88 點 (0.10%)，至 2798.43 點；那斯達克指數收跌 20.26 點 (0.26%)，至 7805.72 點。

美國總統川普與俄羅斯總統普丁，昨於芬蘭首都赫爾辛基舉行峰會，兩人一對一密會時間逾 2 小時，超過預定的 90 分鐘。

雖然川普稱兩人會面是「非常好的開始」，但川普會前在推特批評，美國政府過去的愚蠢政策，使美俄關係惡化；會後又接受普丁「俄國未干涉 2016 年大選」的說法，引來美國媒體大加撻伐，認為他成了普丁的魁儡。

歐洲產業消息方面，荷蘭導航系統製造商 TomTom、挪威電信商 Telenor，以及瑞典 SEB 銀行，週二都將公布財報。