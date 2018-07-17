陸股熊市打死不退 這家對沖基金今年虧了17% 硬是逆勢加碼

儘管中國股市在上月宣告已進入熊市，但仍有對沖基金堅持「多頭不死」的精神，即使投資已承受損失，仍然逆勢加碼進場。

淡水泉投資管理 (Springs Capital) 旗下的淡水泉中國機會基金 (Springs China Opportunities Fund) 今年截至 7 月 6 日，已在陸股的操作中虧損 17%，但目前正利用 A 股市場恐慌性拋售的氛圍下，逆勢加碼「超賣」和「被低估」的股票。

在中美貿易戰局勢緊張升級及中國去槓桿化的衝擊下，上證綜合指數自 5 月底以來，跌幅重達 12%，今天一度跌到 2774 點，單日跌幅約 1.4%；若自今年元月高點 3587 點下跌以來，跌幅更重逾 22 %，為彭博追蹤全球指數中今年表現最差的市場之一。

Springs Capital(香港) 負責投資人關係的主管 Sidney Ma 表示，由於該公司去年在陸股的投資組合轉向被低估的資產，使得績效更容易受到市場過度悲觀情緒的影響，但該公司仍會承受短期波動，以獲取長期回報。

深交所的創業板指數 (白線) 處於多年來的低檔區。 (來源：Bloomberg)

目前淡水泉中國機會基金正在買進超跌的股票，並樂觀預估，這些股票將在兩年內回升 50%、三年內報酬率可達 100%，股票將回歸公允價值。

上綜指周 K 線圖。(來源：新浪財經)

不過，面對中國股市近期跌跌不休，許多機構投資人還是選擇撤出。

摩根士丹利的亞洲對沖基金客戶降低了槓桿使用率，相較元月時上證綜指高點時降低了 25 個百分點，來到 45%；總部位於新加坡的基金豐和已降低對中國股票的持股；另一新加坡資產管理公司 Kingsmead 也在今年虧損 7% 後進行清倉。