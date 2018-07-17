滬指三連陰失守2800點 石墨烯概念股異軍突起

今日滬深兩市小幅低開後，震蕩下行，醫藥、白酒、家電等大消費板塊成殺跌主力軍，盤中滬指再度跌破2800點，跌幅超1%。午後，三大股指繼續低位震蕩，14時左右小幅跳水後觸底快速反彈，其中創業板成功翻紅。滬指收報2798.13點，跌0.57%，成交額1240億，日K線3連陰。深成指收報9285.16點，跌0.35%，成交額1846億。創業板收報1621.63點，漲0.29%，成交額704億。

盤面上看，5G概念、石墨烯、農林牧漁、環境保護、化工板塊漲幅居前，石油、煤炭、鋼鐵、生物疫苗、醫藥板塊跌幅靠前。

石墨烯概念股午後逆市拉升，中超控股(002471-CN)、大富科技(300134-CN)、德爾未來(002631-CN)等7股漲停，華麗家族(600503-CN)、西藏城投(600773-CN)等漲超4%。

5G板塊延續昨日強勢行情，中興通訊(000063-CN)再度漲停，飛榮達(300602-CN)、富春通信(300299-CN)、縱橫通信(603602-CN)等近10股漲停，意華股份(002897-CN)、恒為科技(603496-CN)等股上漲超3%。

經過一輪持續調整之後，上週A股市場出現企穩反彈走勢，但市場成交量依然未能有效放大，反映資金參與意願仍相對不足。對於後市，銀泰證券認為，隨著市場環境改善，滬深兩市上半年以來的單邊調整行情或將暫告一段，但不確定性因素猶存，短期市場或將面臨上行動力不足的局面。未來一段時間，滬深兩市預計將維持震蕩整理格局，通過時間換空間的方式等待後期局勢明朗。東吳證券表示，市場面臨的多空環境已較前期大為改善，反彈波折難免，投資者信心的修復需要時間，因此進二退一震蕩前行或是主基調。

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