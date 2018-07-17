歐股盤中─基本資源類股走揚 泛歐 Stoxx 600上漲0.05%

在基本資源類股走揚帶動下，今 (17) 日歐股早盤，主要指數小幅走高，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.05%。

台北時間週二下午 5 點 58 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.05%，德國 DAX 指數上漲 0.05%，法國 CAC 40 指數上漲 0.04%，英國 FTSE 指數上漲 0.11%。

週二早盤，基本資源類股走揚，上漲約 1%；電信類股走跌，下挫約 1%。

挪威媒體業者 Schibsted 營收表現亮眼，創歷史新高，帶動股價大漲 12%；瑞典 SEB 銀行股價走揚，漲幅約 5%。

瑞典土木工程精密機械商 Husqvarna 獲利表現不如預期，並下修全年營收目標，導致其股價重挫逾 17%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾週二、週三，將赴國會，就經濟和貨幣政策作證。

外界預期，鮑威爾可能重申 Fed 採行緊縮貨幣政策的立場；而投資人所關心的，則是鮑威爾對貿易情勢的看法。

週一美股漲跌互見，道瓊工業指數收漲 44.95 點 (0.18%)，至 25064.36 點；標普 500 指數收跌 2.88 點 (0.10%)，至 2798.43 點；那斯達克指數收跌 20.26 點 (0.26%)，至 7805.72 點。