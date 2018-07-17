〈晟德轉投資有成〉Q3每股純益7.5元起跳 全年可望賺逾1股本

60 年老藥廠晟德 (4123-TW) 營運報喜，今年第 3 季處分東曜、澳優等利益高達 24.55 億元，可望貢獻每股純益約為 7.5 元，加上第 1 季稅後純益 4.47 億元、每股純益 1.41 元，另外還有糖尿病新藥的授權金，今年每股純益有望超過一個股本，寫下歷史新高。

晟德 1998 年由現任董事長林榮錦接手，旗下水劑藥品市占高達 70% 以上，不過年營收占比不到 5%，晟德認為，要讓藥廠發揮綜效，就是發展公司專注發展所長，並透過轉投資，積極參與新藥研發市場，讓公司不再走別人走過的路。

晟德 2008 年轉型為生技工業銀行，轉投資公司營收占晟德總營收 95% 以上，近年來同步看見效益，除已處分的智擎，旗下東曜、澳優處分利益有望接連在第 3 季入帳，法人估貢獻每股純益 7.5 元。

透過轉投資，晟德得以跨足細胞治療、醫材、小分子新藥開發、蛋白質新藥抗體開發等等，等待合適時機，如東曜、澳優引資順利就選擇處分，或者旗下順藥、金樺選擇合併，都是晟德轉投資選項之一，不過，澳優雖然處分部分持股，外界仍看好今年營收可成長 5 成，由於持股比重降到 25% 以下，因此雖然少了營收，但仍可為晟德帶來可觀獲利。

根據晟德統計，至今年 5 月底止，轉投資成本約 114 億元，未實現利益達 247 億相當可觀。

晟德 2017 年稅後純益為 2.5 億元、每股純益 0.79 元，今 (2018) 年第 1 季稅後純益 4.47 億元、每股純益 1.41 元，加上第 3 季處分轉投資公司獲利，以及糖尿病新藥 CS02 今年可能入帳的人民幣 8000 萬元 (約新台幣 3.7 億元)，今年每股純益可望超過 1 股本，將寫下晟德有史以來最高獲利紀錄。