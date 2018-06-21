王傳福駁港媒批評 稱比亞迪產品線已發功 AH股齊揚

比亞迪 (1211-HK) 董事長王傳福昨 (20) 日股東大會上反駁港媒批評時表示，新能源車進入強者恒強的時代，公司的增長速度已超越了許多同行，多個產品線開始發力。

截至今 (21) 日午盤前，比亞迪 H 股上漲 0.309%，報港幣 48.65 元，早盤一度來到港幣 49.85 元，或 + 2.78%。

圖：新浪財經

A 股 (002594-CN) 開盤後一度大漲 4.34%，報人民幣 47.36 元，近午盤時漲幅收斂至 1.73%，報人民幣 46.17 元。

圖：新浪財經

比亞迪日前公告，要在股東大會審議及批准增加 2018 年度日常關聯交易議案；及以普通決議案方式，審議及批准調整變更非公開發行股票部分募資資金用途及實施主體議案。

《證券時報》引述王傳福昨指出，公司業務量今年穩步增加，汽車業務增長較迅猛，汽車銷售額增長，特別是單車均價上升，主要來自新能源車貢獻。乘用車發展趨勢較好，大巴銷售良好、接連中標，深圳今年計劃更多計程車更換電動車。卡車方面，因環保話題，促進業務發展。

香港財華網昨天以「比亞迪募資人民幣 20 億元的背後是財務壓力過重」為題，直指比亞迪近期因產品問題，反映到公司的財務上。砲轟比亞迪長期以來，以優秀的業績帶給投資人較高的回報，但今年來披露公司 2017 年年報和 2018 年第 1 季報，淨利率均大幅下滑，公司市值從最高點跌近一半。公司資產負債表上其流動比率和速動比率均不到 100%，短期償債能力不足。

面臨資金壓力的比亞迪近期公布，完成發行 2018 年度第 2 期超短期融資券，總額人民幣 20 億元，期限 270 天，發行利率 5.80%。比亞迪這次募集短期資金主要用於償還銀行借款及補充營運資金。

比亞迪 6 月 19 日宣布，因為高田公司生產的安全氣囊問題，召回 2014 年 9 月 19 日至 2017 年 12 月 5 日期間生產的部分騰勢汽車，共計 10064 輛。

王傳福在股東會上回答投資者提問表示，若市場競爭對手多，比亞迪的毛利率會受影響，不過軌道電動化市場一旦爆發，比亞迪有一整套儲備技術和力量，將會迎來極大的發展。

對於機構投資者關心的「唐」二代車型，王傳福介紹，該車已於 6 月 16 日上市，計畫 12 月底推出純電版，預計對公司利潤的貢獻會比較大。