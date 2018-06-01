比亞迪將在菲律賓巴丹省蓋「雲軌」線路 一期規劃7公里

比亞迪 (1211-HK) 和菲律賓巴丹省 5 月 30 日簽署了雲軌項目，這是比亞迪在菲律賓的第二條比亞迪軌道交通。比亞迪今 (1) 日開盤後下跌 0.098%，報港幣 50.85 元。

圖：新浪財經

「雲軌」是一種中、小運量軌道交通系統，採用跨座式單軌技術，可用於中、小城市骨幹線和大中城市加密線等。2017 年 8 月，比亞迪和伊洛伊洛省宣佈將在該省首府伊洛伊洛市修建 20 公里「雲軌」線路。

當地時間 5 月 30 日，比亞迪還與菲律賓多個合作夥伴就推廣由「電動乘用車、電動商用車、電動叉車和軌道交通」組成的 3.0 交通解決方案達成合作，這也是該方案首次在海外落地。

這是比亞迪首次在海外推出電動化、立體化、智能化 3.0 交通解決方案。該方案代表城市交通未來發展趨勢，也迎合了菲律賓綠色環保發展的願景，方案涵蓋電動乘用車、電動商用車、電動叉車和軌道交通等。

除此之外，巴丹省政府還宣佈與比亞迪簽署 10 台電動巴士協議。同日，比亞迪向 2017 年訂購 K9 的菲律賓最大的巴士組裝工廠 (CMC) 先行交付 2 輛 K9 大巴，這將是菲律賓歷史上首批電動大巴。

香港文匯網引述比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮表示，預計今年 6 月這批大巴上牌開始正式運營，用於大馬尼拉地區的城市公交。

在最近一年多時間中，比亞迪在新能源車領域接連拿下歐美日韓等汽車發達市場，並在全球多個市場佔據著絕對領先地位。在美國純電動巴士市場，比亞迪的市場佔有率高達 80%；在英國純電動巴士市場，比亞迪市場佔有率超過 50%，其中，比亞迪佔據倫敦純電動巴士市場 90% 以上份額。

而在菲律賓，比亞迪也發佈了面向海外市場的「e 動戰略」，再次吹響了海外市場加速開發的號角。

智通財經網報導，菲律賓大馬尼拉地區有約 1300 萬人口，人口密度為每公頃 203 人，排名全球前 15，超過日本東京。大馬尼拉雖然人口密集，但目前市內僅有 3 條輕軌，軌道交通缺失加上基礎設施不完善，造成大馬尼拉交通十分擁堵。交通擁堵問題每年給菲律賓造成的經濟損失高達 8760 億比索 (約合 1200 億元人民幣)。

早在 2017 年 8 月 22 日，菲律賓伊洛伊洛市就與比亞迪聯合宣佈將在該市修建 20 公里的雲軌線路，伊洛伊洛市也成為首個簽約比亞迪雲軌的海外城市，伊洛伊洛市的雲軌線路成為菲律賓的首條跨座式單軌線路。

比亞迪已經向伊洛伊洛政府遞交一號線一期工程的預可研報告，並計畫 2018 年下半年向伊洛伊洛政府方面提交正式可研報告。

此次比亞迪與巴丹省簽署的軌道交通合作協定，一期線路規劃 7 公里，為省會城市 BALANGA 的市內交通線。不僅如此，巴丹政府還希望比亞迪為巴丹全省進行線網規劃和設計，為後續 TOD(Transit Oriented Development) 的發展模式做鋪墊。