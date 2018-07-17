〈財報搶先看〉華爾街分析師皆看好 IBM 可能再度公布營收增長

IBM 將於 18 日公布第二季財報，華爾街分析師皆看好 IBM 有望再度繳交營收成長的成績。

IBM(IBM-US) 上一季財報迎來曙光，營收為 190.72 億美元，受惠於匯率變動的影響，年增率達 5%，終止連六季虧損的情況，華爾街分析師預料這次 IBM 可能再度公布營收增長。

IBM 近一年股價走勢。

華爾街分析師普遍預估，IBM 每股純益為 3.04 美元，營收將達 199 億美元，年增 3.2%。

據 Thomson First Call 數據顯示，目前 25 位分析師中有 15 人評級 IBM 為「持有」，說明 IBM 仍具潛力，只是表現還沒那麼好。

InvestorPlace 分析師 Joseph Hargett 表示，技術面來說，4 月以來 IBM 股價在 148 美元左右震盪，落在 200 日移動平均線以上，如果財報不如預期，可能會跌回 7 月低點的 138 美元以下。

關鍵策略事業帶動成長

GBH Insights 科技研究部主管 Daniel Ives 表示，IBM 多年來深耕關鍵策略事業 (strategic imperatives) 終於帶動 IBM 營收成長，特別是策略分析和雲端策略計畫占了 IBM 目前一半的營收，呈現二位數的漲幅。

Ives 表示，IBM 積極投資大數據、雲端運算、區塊鏈、人工智慧 (AI)、網路安全等重要領域，並與我們的調查數據結合，貼近客戶的需求，營運已逐漸好轉。

美國銀行 (Bank of America) 分析師 Wamsi Mohan 表示，近期全球 300 家資訊長 (CIO) 調查中也發現類似的樂觀消息；IBM 是全球業務最廣的供應商，和眾多 IT 服務競爭人員相比，IBM 在 11 項評估標準中都獲得最高的評價。

Mohan 補充道，IBM 是推動數位計畫的最佳 IT 服務合作夥伴之一。

近年來 IBM 極力打造關鍵策略事業，IBM 與義大利的一家銀行集團 BANCA CARIGE 成立一家合資公司，共同贏得與澳洲政府發展澳洲軟硬體、人工智慧 (AI)、量子運算和區塊鏈等熱門領域的研究。6 月底與全球零售業龍頭 Walmart 合作，利用區塊鏈技術追蹤並改善全球的物流系統。

然而，Hargett 提出警示，IBM 跟著科技潮流拓展業務，開發許多新的科技產品，但問題是這些開發產品時程都比一般業界晚了許多年，考驗投資人耐心，也間接影響全年獲利展望。