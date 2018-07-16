〈每日外資外匯觀點〉美元續漲恐成市場問題、 避險連動下 美元兌日圓獲支撐 

景順投信：美元續漲將成為市場問題

北美資產管理公司景順投信 (Invesco) 在匯市展望報告中指出，美國聯準會貨幣緊縮周期近尾聲 ，其他主要央行將陸續實施貨幣政策正常化，全球貨幣政策趨於一致，美元若續漲預期將成為市場問題。

景順投信認為，強勁的全球經濟成長環境下，將推動美元長期走軟，建議投資人減碼美元；而近期歐元已在低檔完成整理，建議加碼歐元。

不過，在美元指數 95 大關附近震盪之際，看多美元的機構投資人仍大有人在。荷蘭合作銀行外匯策略師 Piotr Matys 表示，上周公布的最新通膨數據表明了美國聯準會的貨幣政策領先其他央行而行，確實帶動通膨上升，使得美元有潛力進一步擴大漲勢。

美元指數日 K 線圖。

匯豐的報告中也指出，由於市場堅持認為聯準會的升息進程將不會按照點陣圖中既定的路徑行進，美元不對稱上行風險升高，預期美元將會持續上漲，並建議逢低買進美元。

此外，東京 FPG 社長深谷幸司也認為，在貿易衝突的疑慮下，市場避險資金流入美元，有望對美元的走勢形成支撐。

德商銀：歐元短線下看 1.151

德國商業銀行分析師 Karen Jones 表示，歐元兌美元若跌破 1.1650，則將下看至 1.1510，甚至進一步下看至 200 周均線的 1.1388；但若回升至 1.1790 之上，則將進一步上看至 1.1855，甚至上看至 55 周均線的 1.1927。

豐業銀行外匯策略師表示，從技術面來看，歐元上周在 1.1750 附近停滯不前後，測試 1.16 支撐，目前表現仍疲弱，不排除跌破 1.15，至於上檔壓力則位於 1.1650-1.1680。

歐元兌美元 K 線圖。

渣打：避險連動下 美元兌日圓獲支撐

渣打亞洲外匯策略師 Divya Devesh 認為，市場與普遍風險情緒的連動仍強勁，美元兌日圓的走勢將可獲得支撐。

三井住友信託銀行駐東京的外匯交易員西田朋廣指出，在美國總體經濟表現和貨幣政策的支撐下，美元兌日圓近期突破技術面壓力後，將有望進一步上漲。