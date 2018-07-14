〈分析〉貿易戰的檯面下 中國正積極拉攏外資

中國在貿易戰與美國關係惡化之際，近來中國也開始對其他國家和外資敞開懷抱。最新消息傳出，接下來中國與歐盟將成立工作小組，加強多邊貿易體制改革工作。

外電報導，歐盟一名資深貿易外交官表示，預計歐盟和中國將成立一個工作組，以深化改革多邊貿易體制的合作。這項聯合決定可能會在即將於 7 月 16-17 日召開的中歐峰會上敲定。據了解，幾週前中國和歐盟舉行經貿對話時，就有了這個想法，但詳細的計劃仍然未知。

日前中國國務院總理李克強訪問歐洲，更與德國簽屬價值兩百多億美元的交易，專家認為，儘管中歐關係升溫，對於短期貿易戰衝擊幫助有限，但等於是釋出一種風向，屆時中國企業可以調整生產結構滿足歐洲的需求，長久下來中國與歐洲貿易合作深化有深遠影響。

除了下週的中歐峰會大戲，本週則上演中國另一場重要外交活動「中國—阿拉伯國家合作論壇」第八屆部長級會議。中國國家主席習近平更宣布提供 200 億美元貸款額度給阿拉伯國家，作為產業振興計畫之用。

除了積極拉攏各國，中國近來也積極發放外國投資項目，打造開放形象。本周，中國批准德國化工大廠巴斯夫 (BAS GR) 在廣東的設廠計劃，巴斯夫擁有 100% 股權，更是外國化工企業首次獨資擁有在中國的生產基地。

本週，中國也批准美國電動車大廠特斯拉在上海獨資建廠計畫，南韓面板大廠 LG Display 在廣州設立 8.5 代 OLED 面板工廠的相關投資計畫，也終於通過中國國家市場監督管理總局批准。

隨著貿易戰衝突升溫，中國積極把自己塑造為開放市場形象，讓敲門已久的外資終於能落地設廠，也積極放寬外國投資條件。

6 月底，中國公佈最新外商投資准入特別管理措施 (負面清單)，大幅放開 22 個領域的外商投資市場准入。當中最受矚目的當屬金融業取消外資股比限制，將證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司的外資股比放寬至 51%，2021 年取消金融領域所有外資股比限制。

儘管中國官員強調，市場開放與貿易衝突兩者間並無關係。不過，對比近年來中國和日本、韓國、菲律賓等發生貿易衝突時，中國官方媒體往往報導上的敵意會越趨越升溫，更對這些國家的企業祭出「外交抵制」。

這回，中方一反常態，對美國的回擊都還算克制，先前更傳出官方對媒體報導貿易戰有嚴格限制，擔心引發內部恐慌，反而讓金融市場更加動盪。另外，更下令淡化「中國製造 2025」的相關報導，避免再成為美國鎖定攻擊的目標。

柏林墨卡托中國研究中心的經濟學家 Max Zenglein 表示，中國方面反應之所以如此克制，在於深諳雙邊貿易和美國投資的重要性，由於美國的經濟規模更大，和日本、韓國的經濟實力相比遠遠不同，「要對付美國，中國真的脆弱很多，因此中國才會採取不同的應對方式。」

正因這點，中國官方才會積極對外招手尋找潛在盟友。除了先前向阿拉伯提供援助，和德國與其他歐盟國家積極合作，近期和日本和韓國的關係也有所改善。

華盛頓麥克拉迪聯合顧問貿易專家 Kellie Meiman 指出，中國面臨的挑戰是，在關稅方面沒有更多的回應空間。加上中國對美國商品徵稅的報復，也會讓官方擔心中國國內通膨可能因此升溫。

此外，中國也不願嚇跑外資，尤其當前急需投資和貸款。而中方先前因貿易與政治問題，對日本與韓國企業發起抵制後，也激起日韓兩國的危機意識，陸續把生產基地分散。

以上種種跡象，不難看出為何中國官方目前把貿易戰定義為經濟問題，而非政治鬥爭或情緒化的國家威脅。