霸王集團(01338-HK)前執董萬玉華已轉讓Fortune Station24.71%權益予陳啓源

霸王集團(01338-HK)公佈，公司獲告知，於2018年7月16日，該公司前任執行董事兼前任首席執行官及公司控股股東Fortune Station Ltd.的股東萬玉華已以象徵式代價1美元轉讓其持有 Fortune Station24.71%權益予陳啓源(該公司的聯合創辦人、主席和執行董事，公司的控股股東之一)。該轉讓為該和解協議的一部分。緊接該轉讓後，陳啓源直接持有 Fortune Station 已發行股本總數約50.43%及間接持有公司已發行股本總數約30.32%，而萬玉華則不再擁有 Fortune Station 或公司的任何實益權益。

該轉讓交割後，陳啓源取得公司不少於30%的投票權。就收購守則而言，陳啓源、陳子女、Fortune Station 及 Heroic Hour 為一緻行動人士。憑藉該轉讓，彼等將在緊接該轉讓後被推定為取得公司不少於30%的投票權。就此，執行人員已批準豁免根據收購守則第 26.1 條註釋 6 就提出全面收購建議的責任。

據悉，於2017年12月27日，該公司前任執行董事兼前任首席執行官及公司控股股東Fortune Station Ltd.的股東萬玉華已入禀香港特别行政區高等法院將Fortune Station清盤的清盤呈請。

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