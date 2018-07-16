台船宣布取得海巡署巡防救難艇建造案 決標金額28.06億元

行政院海洋委員會海巡署艦隊分署今 (16) 日決標公告，由台船 (2208) 取得 15 艘 100 噸級巡防救難艇的後續建造採購案，決標金額為 28 億 673 萬元，履約期限自 7 月 14 日至 2023 年 10 月 31 日，首艘救難艇預定 2020 年底交付海巡署。台船已規劃由基隆廠負責建造這 15 艘巡防救難艇，首艘預計簽約後 8 個月開工，每艘艇建造期程約為 13 個月，預計 2023 年 10 月底全數完工、交付，有利基隆廠船塢檔期推進，同時為台船營運加分。



根據海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」的期程規劃，2019 年預劃再辦理 17 艘 100 噸級巡防救難艇的建造採購案，台船表示，屆時將繼續全力爭取該批建造案，若能順利取得，對台船基隆廠轉型為精緻的軍艦及公務船專業建造船廠，將如虎添翼。



台船表示，為支持政府「造修合一」政策，目前已著手進行承接本型艦艇的全壽期維修及管理先期準備工作，將可達到先期計畫，先期備料，縮短施工期程，提高艦艇妥善率與服勤率等多重效益，以確保船艦航行安全與海巡任務執行。



台船指出，海軍及海巡署自今本年度起，將陸續推出為期 20 年的多項「國艦國造」建造案，台船將秉持「支援國防建設」的建廠目標初衷，全力配合國家政策，並輔導民間廠家積極參與及整合國內產官學研資源，同心協力，妥善分工，達成政府「國艦國造」及「國防自主」的目標。

