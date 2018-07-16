港股主板成交跌至700億港元 小米收市跌1.9%

港股7月16日收市報28539.66點，微升14.22點或0.05%；開市初段曾上升至全日高位28,699.21點，最低見28,327點，上下波幅372.21點。國企指數收市報2814.04點，跌17.14點或0.61%。主板全日成交縮至700億港元，今年最少。

受滬深交易所7月14日突然宣布，暫不把恒生綜指新增的同股不同權等3類證券納入「港股通」範圍，小米7月16日股價大幅波動，開市後沽壓龐大，股價亦急挫至全日最低位的19.4港元，跌幅達9.6%，但隨後跌幅顯著收窄，收市報21.05港元，全日跌近1.9%或0.4港元。小米繼續成為港股交投最活躍股份，成交金額達43.5億港元，超逾騰訊(00700-HK)的42.17億港元。

獲美國解除禁令的中興通訊(00763-HK)股價繼續表現良好，收市報16港元，升16.4%，為第5大成交金額股隻，達12.5億港元。

融創中國(01918-HK)顯著造弱，股價跌近4.2%至26.25港元。6月內地住宅投資市場有所放緩，國家統計局公布，上半年全國住宅投資38990億元人民幣，增長13.6%，增速較前5個月回落0.6個百分點。

比亞迪(01211-HK)亦顯著回軟，跌5.7%至45.3港元，公司稱警方已介入調查公司偽造合同案。

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