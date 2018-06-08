同開轉型揮軍博弈遊戲 今年營運逐季成長 EPS挑戰3元新高

機電工程與環保污泥處理大廠同開科技 (3018) 董事長洪榆舜於股東會後指出，同開經過多年轉型後，今年機電工程及環保事業業績都將較去年倍增，全年工程訂單達 30 億元，下半年合併天下數位科技及耀達電腦，全年營運將再攀高峰。法人估，同開今年各事業體營運成長下，全年每股盈餘有機會挑戰 3 元，創新高。洪榆舜指出，日前臨股會通過 100% 併購旗下天下數位科技及耀達電腦，預計本月將會向主管機關送件，最快 8 月通過，第三季、第四季將可認列合併效益。



洪榆舜表示，天下數位以機械手臂相關應用，主要為遊戲機台像是百家樂、輪盤及搖骰盅等，在台灣市佔率逾 80%，而同開 100% 轉投資天盛科技將天下數位產品進軍海外市場，已爭取到包括日本第三大連鎖遊戲機台 TAITO 訂單，也打入越南、菲律賓及緬甸等國際大型客戶。



天下數位目前資本額為 1.8 億元，另一家耀達電腦股本為 6437 萬元，主要為遊戲機台、醫療等軟體研發，兩家公司都呈現獲利，同開預計合併後再進行增資，屆時股本將由目前 6.75 億元攀升至 8 億元。



同開第一季稅後淨利 0.06 億元，每股稅後盈餘 0.08 元，儘管獲利較去年略減，但受惠新事業轉型效益逐步發酵，整體毛利率從 7.44% 提升到 13.75%。



洪榆舜指出，同開今年營運會逐季成長，也會比去年同期好，第一季因過年使得工程收入低，但自第二季起會逐步成長。目前同開在手訂單 18 億元，已超越去年全年 15 億元，訂單能見度到年底，估計全年工程訂單可達 30 億元。



同開連續虧損 3 年後，2016 年開始轉虧為盈，2017 年每股盈餘 0.88 元創 5 年來新高，法人估，同開今年營運可望攀高峰，每股盈餘挑戰 3 元。

