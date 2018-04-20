DOP庫存回補強勁 PA沾光 聯成第二季營運有撐

農曆年後，DOP(可塑劑)庫存獲得去化，下游回補庫存意願強烈，供應面吃緊帶動下，根據 Platts 資料顯示，本週 DOP 上漲 3.59%，原料 PA(酜酸酐)勁揚 14.15%，為漲勢最為整齊塑化中間原料，聯成 (1313) 第二季旺季營運有撐。國際油價向 70 美元挺進，又有旺季效應加持，上下塑化產品維持漲升格局，大陸落實嚴格環保稽查，回補庫存買盤推升，DOP 報價上漲 3.59%，來到 1155 美元，而 PA 勁漲 14.15%，報價漲至 1170 美元，PA、DOP 報價呈現高檔緩漲的格局，聯成首季營收 135.7 億元，季減率 6%，年增率 27.53%，法人推估，單季每股盈餘約 0.4 元。



近期因印度市場 PVC(聚氯乙烯) 拉貨需求放緩，但 VCM(氯乙烯單體) 供應依然偏緊，報價維持 760 美元，然而中國 4 月初宣布，對於美國 EDC(二氯乙烷) 加徵 25% 進口關稅，為了避免關稅衝擊，中國貿易廠轉向印度、泰國進口，以降低衝擊，而 EDC 報價強彈 14.29%，報價為 280 美元。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』