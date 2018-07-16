中租-KY全民電廠再推彰化大城新案 內部報酬率估達4.26%

中租 - KY(5871) 去年 10 月推出「全民電廠．太陽光電」線上平台，結合共享經濟與金融科技概念，將線下實體太陽能電廠，開放民眾經線上操作並出資購買。中租表示，今年 3 月首次對外提供台南永康 002 號，架設的 538 片太陽能版，創 48 小時完售紀錄。中租控股董事長陳鳳龍今日宣布，此平台再推新案，提供全新標的，邀全民參與認購，盼再掀一波熱潮。中租說明，找尋合適的太陽能電廠及控管工程品質，與台電公司簽署 20 年的售電合約，期間確保電廠品質與維運效益，而參與出資的大眾，享有來自台電每月支付的電費報酬，再扣除屋頂租金、保險以及管理維護等相關費用，即為購買的淨收益。中租進一步指出，最新推出的彰化縣大城鄉太陽能電廠，於畜牧廠房屋頂架設 800 片太陽能板，開放每人認購上限新台幣 50 萬元，每片售價新台幣 17,811 元，扣除必要費用，預估 20 年總收益為 26,011 元，內部報酬率預估達 4.26%。



中租分析民眾參與「全民電廠．太陽光電」的優勢為，在政府保證收購電力的低風險下，可享長期穩健的收益，同時能透過產物保險，轉移太陽能案場風險，降低參與者可能的損害，相較於銀行定存、儲蓄險等商品，更具競爭力。



陳鳳龍表示，截至今年 6 月底，中租旗下擁有 820 座電廠，運用豐富的太陽能電廠管理經驗，對外推出「全民電廠．太陽光電」平台，期望發揮企業社會責任，將電廠收益與全民分享，攜手大眾共同支持綠色能源。