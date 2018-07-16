預期仍將升息美指回至94關口 人民幣中間價報6.6758

人民幣中間價報 6.6758，上一交易日中間價報 6.6727，在岸人民幣上一交易日收報 6.6905。

多位專家在 2018 國際貨幣論壇暨《人民幣國際化報告》發布會上表示，2017 年人民幣國際化逐漸消化前期負面衝擊與預期，在波動中顯著回升，在全球貨幣體系中保持穩定地位。未來，全球經濟持續復甦為人民幣國際使用創造了良好的條件與窗口期。

《人民幣國際化報告 2018：結構變遷中的宏觀政策國際協調》指出，截至 2017 年年底，人民幣國際化指數為 3.13，同比上升 44.80%，基本回歸至 2015 年水平。

截至 2017 年末，合格境外機構投資者（QFII）累計獲批 288 家，較 2016 年增加 10 家；累計可投資額度 971.59 億美元，較 2016 年增加 98.5 億美元。國家外匯管理局共批准 196 家境外機構累計獲得人民幣合格境外投資者（RQFII）投資總額度 6050.62 億元，境外機構 RQFII 投資總額度較上一年增加 765.87 億元，共有 19 家境外機構首次獲批投資額度。

截至去年末，有 617 家境外機構獲准進入中國銀行間債券市場，較 2016 年末增加 210 家。非居民持有境內人民幣金融資產餘額增至 4.28 萬億元，增幅較大的是股票和債券。報告指出，6 月，222 隻大盤 A 股被納入 MSCI 明晟指數，納入因子為 5%，調動了國際投資者購買中國股票的積極性。

展望下半年，報告指出，全球經濟持續復甦，為人民幣國際使用創造了良好的條件與窗口期。人民幣匯率保持基本平穩，金融風險有效緩解，資本項目、金融市場加速開放，為人民幣國際化的進一步推進奠定了良好的經濟基礎。德國、法國以及越來越多的新興市場經濟體將人民幣納入外匯儲備，對人民幣國際化投下信任票。