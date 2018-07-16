〈普普會前瞻〉普普會預期將討論事項：俄羅斯駭客、敘利亞、烏克蘭

美國總統川普 (Donald Trump) 與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin)16 日將在芬蘭首都赫爾辛基舉行高峰會，美國情報報告指出，雙方可能討論烏克蘭與敘利亞問題，川普則表示，對此會面期待不高，但一定會談論俄羅斯干預 2016 年美國總統大選舉事件。

俄羅斯干預美國總統大選

普丁一再否認俄羅斯曾干預美國總統大選，但美國司法部在 13 日起訴 12 名俄羅斯情報官員，指控他們涉嫌干預 2016 年美國總統大選。對此，川普在 15 日《CBS》播出的訪問中表示，他肯定會在會面時向普丁詢問這件事情。

退出烏克蘭

俄羅斯在 2014 年出兵烏克蘭，並佔領克里米亞半島，美國援助烏克蘭軍方，並與其他國家聯合對俄羅斯進行經濟制裁，美國情報報告預測，普丁將要求美國不要介入俄羅斯與烏克蘭的紛爭。

美國官方的政策認為，俄羅斯武裝攻佔克里米亞半島違反國際法，不應獲得世界其他國家的認同。歐洲盟國預計將持續對俄羅斯進行經濟制裁，直到俄羅斯將克里米亞半島歸還烏克蘭為止。

敘利亞

俄羅斯軍事介入敘利亞內戰，支持阿薩德 (Bashar al-Assad) 政權，而美國則因敘利亞使用化學武器事情，兩次下令空襲該國，但在襲擊過程中，美方避開轟炸屬於俄羅斯的資產。

川普表示，他希望能與俄羅斯合作，不僅僅是避免敘利亞政府再度使用化學武器，並對其人民施與暴行，而且還需要俄羅斯協助打擊該地區剩餘的伊斯蘭國 (Islamic State) 勢力。美國情報報告預測，普丁將要求美國撤離在敘利亞東部的軍隊。

高峰會預期成效有限

外交政策專家指出，川普和普丁能達成的協議有限，高峰會的歷史性象徵意義將大於實質效應。

戰略與國際研究中心 (CSIS) 的俄羅斯和歐亞項目主任 Olga Oliker 表示，很多事情是川普無法單方面做決定的，例如，美國國會已通過援助烏克蘭的議案，因此，川普無法口頭承諾美國將不再介入俄羅斯和烏克蘭的紛爭，需要國會投票決定。