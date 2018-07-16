社區半徑攜手阿里釘釘舉辦京津冀物業論壇 助力物業轉型發展

近日，由社區半徑聯合阿里巴巴釘釘事業部，協同北京物業管理行業協會、天津物業管理協會、河北省物業管理行業協會主辦的“2018(北京)京津冀物業管理一體化發展論壇與展示會”在北京開幕。這是在“京津冀一體化”背景下舉辦的三地物業行業交流大會，吸引了京津冀地區的300餘家物業管理公司和近20家物業服務產業鏈企業參加，包括物業設備設施、清潔管理、智能家居和智慧社區公司等。

據介紹，作為本次大會的聯合主辦方，社區半徑和阿里釘釘已圍繞“未來社區”建立深度合作關係，針對社區場景内的管理與服務需求，釘釘與社區半徑將融合雙方產品功能與服務方案，為物業企業提供“辦公、管理、服務、經營”一體化的智慧社區解決方案，助力其轉型升級。

社區半徑聯席CEO李思表示，從2012年至今，物業行業信息化經歷了發展智能辦公、O2O、到現在回歸智慧社區的階段，智慧社區依託於物業本身，結合數據的力量提升服務、延展業務，意味著物業行業從IT(Information Technology)步入DT(Data Technology)時代。在DT大背景下, 共享經濟為物業企業帶來了新的發展契機，被共享經濟刺激的客戶需求的變化，帶來物業公司服務結構和服務類型的變化。

來源：中華網

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