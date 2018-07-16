統計局：1-6月規模以上工業增加值同比增長6.7%

7月16日從國家統計局獲悉，2018年6月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比5月份回落0.8個百分點。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長0.36%。1-6月份，規模以上工業增加值同比增長6.7%，增速較1-5月份回落0.2個百分點。

分三大門類看，6月份，採礦業增加值同比增長2.7%，增速較5月份回落0.3個百分點;製造業增長6.0%，回落0.6個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.2%，回落 3個百分點。

分經濟類型看，6月份，國有控股企業增加值同比增長6.1%;集體企業下降1.9%，股份製企業增長6.1%，外商及港澳台商投資企業增長5.4%。

分行業看，6月份，41個大類行業中有37個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長5.9%，紡織業下降0.1%，化學原料和化學製品製造業增長2.9%，非金屬礦物製品業增長3.7%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長7.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長4.0%，通用設備製造業增長6.8%，專用設備製造業增長11.5%，汽車製造業增長14.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長0.7%，電氣機械和器材製造業增長3.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長10.9%，電力、熱力生產和供應業增長9.3%。

分地區看，6月份，東部地區增加值同比增長4.1%，中部地區增長7.5%，西部地區增長7.0%，東北地區增長5.9%。

分產品看，6月份，596種產品中有303種產品同比增長。其中，鋼材9551萬噸，同比增長7.2%;水泥20010萬噸，同比持平;十種有色金屬462萬噸，增長1.9%;乙烯146萬噸，增長7.6%;汽車233.9萬輛，增長5.3%;轎車100.2萬輛，增長12.0%;發電量5551億千瓦時，增長6.7%;原油加工量4978萬噸，增長8.0%。

6月份，工業企業產品銷售率為97.8 %，比上年同月下降0.9個百分點。工業企業實現出口交貨值10547億元，同比增長2.8%。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)