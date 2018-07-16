歐盟提議減輕對伊制裁 遭美國嚴辭拒絕

美國在伊朗問題上仍不鬆口，正式拒絕了歐盟減輕對伊制裁的提議。

多家媒體報導提到，美國國務卿蓬佩奧、財長姆努欽在一份書面聲明中，稱美國計劃對伊朗施加「前所未有的金融壓力」，並且在伊朗出現「可見的、顯著的、可證明的變化」之前，對伊政策不會讓步。

這意味著第一批美國對伊朗的制裁，仍將自 8 月 6 日起生效。此前美國在 5 月退出伊核協議時，曾給予不同行業 90 至 180 天不等的過渡期。其中，對原油領域的制裁計劃在 11 月 4 日起生效。

最先生效的制裁，包括約束伊朗購買美元、貴金屬交易、限制對伊銷售金屬能源、限制買入伊朗債等。

伊核協議由美國、中國、英國、法國、德國、俄羅斯六方與伊朗簽訂，以一系列的核約束條件來換取國際社會取消對伊制裁。

伊核協議達成後，一些歐洲大型公司開始恢復與伊朗的貿易往來。2017 年，歐盟對伊朗的出口量達到 108 億歐元，自伊朗的進口有 101 億美元，進口量幾乎是 2016 年的兩倍。

而隨著國際貿易局勢變動，歐洲與美國的經貿前景未明，同伊朗的進出口關係也可能受到美國對伊制裁的影響，歐洲領導人擔憂經濟前景，英法德以及其他歐盟成員國在上月向美國方面提出伊朗制裁豁免的請求。

歐盟方面希望豁免對銀行業的制裁，以及延長或調整目前 90-180 天不等的行業過渡期。在美國宣布退出伊核協議後，已經有部分歐洲大型企業迅速做出回應，道達爾宣布不再繼續在伊朗的氣田項目，標緻雪鐵龍宣布暫停在伊業務，馬士基也稱將不再接受伊朗的新訂單。

國務卿蓬佩奧曾向伊朗提出 12 項要求，作為停止制裁的條件。其中包括伊朗永久停止進行所有可能用來發展核力量的行為；終止彈道導彈發展項目；全面停止在全球範圍內，尤其是中東地區的軍事行為；釋放所有被關押的美國公民等。

蓬佩奧和姆努欽簽署的聲明提到，只有在符合美國國家安全和出於人道主義目的的情況下，美國才有可能限制對伊制裁。