〈油價暴跌7%〉IEA：全球原油緩衝產能恐「達到極限」

國際能源署 (IEA) 今 (12) 日公布最新月報，內容稱，在石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯實施增產的情況下，具緩衝效果的閒置產能持續走低，恐將「達到極限」。

美中貿易緊張情勢升級，可能導致原油需求減少，加上利比亞將重開港口，市場預期，供給恐續增，昨日國際油價應聲重挫，布蘭特原油期貨大跌近 7%，創 2016 年 2 月 9 日以來最大單日跌幅。

IEA 月報指出，OPEC 與俄羅斯的原油產量，於 6 月攀至 4 個月高點，平均每日增加 18 萬桶，至 3187 萬桶。

面對美國要求壓低油價的壓力，OPEC 與俄羅斯等產油國，被迫增產；不過，市場擔憂，OPEC 閒置產能有限，加上地緣政治風險影響，其增產規模可能不如預期。

IEA 月報形容，閒置產能就像原油市場的「緩衝器」。

當某些產油國 (例如委內瑞拉、利比亞) 發生供給中斷情形時，閒置產能的啟用，可暫時補上供給缺口，發揮緩衝效果。

IEA 月報稱，增產或許有助壓低油價，但全球原油閒置產能將隨之走低，恐「達到極限」。

台北時間週四下午 5 點 23 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 2.02%，至每桶 74.88 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.88%，至每桶 71.00 美元。