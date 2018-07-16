港股盤前—市況仍待突破 小米再成焦點

今天推介 - 長飛光纖光纜（6869）

1) 受美股上週四走強的帶動，港股上週五也高開 208 點，但及後升幅因 A 股表現偏弱而收窄，最終報 28525 點，上升 44 點。大市成交按日再下跌約 7% 至 845 億。滬深港通成交金額也按日大幅下降 39% 至 88 億；流向也轉為淨流出，但金額只是約 1 億多。

板塊方面，手機設備、軟件及新經濟股表現較優，小米（1810）的強勢也有骨牌效應到一些新上市的公司，如映客（3700）、滙付天下（1806）、捷榮（2119）、平安好醫生（1833）、毛記葵涌（1716）及賓仕（1705）等等。做空方面，佔大市成交下降至 10.2%，屬近月之新低。牛熊証街貨比重最新為 44:56，重貨區方面，熊証重貨區仍在 29000-29099，牛証也維持在 27800-27899。

簡評 ： 上週五港股的表現可算是乏善足陳，成交再一次低迷，南下資金的大量淨流入也不再，但在 A 股微跌下，港股仍能背馳已算不俗，做空更見近月新低可能顯示大巿的整體沽壓不大。熱錢追入新經濟及半新股（即上市不久的公司）也似是短線投機。週末傳來小米不被納入港股通（見下列第 2 點），這或令小米及週五受熱捧的公司在今天有回吐壓力。



其實，不被納入港股通也不代表國內資金沒有渠道買賣小米，美的集團的 1 億股投資不就是嗎？況且港交所也發千字公告，表示會在將來積極爭取同股不同權公司納入港股通，所以這次的決定也不代表永遠的不能，對股價的衝擊也應是短暫。其他個股消息方面，中興（763）的巨額虧損應不是意外，公司據說已獲解禁後的第一張墨西哥訂單，股價有機會不跌反升。另外，一些相關公司如長飛光纖光纜（6869）、摩比（947）、中通服（552）等也值得留意。

2) 滬深交所公佈，自下周一起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成份股中，屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入滬港通和深港通下的港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。



恒指公司上周宣佈把小米納入恒生綜合指數，本月 23 日起讓港股市投資者買賣，滬深交所的決定，意味內地投資者未能經港股通買賣小米 (1810)。另外，在深交所上市的美的集團 (000333.SZ)，周五晚突然於投資者互動中披露，集團持有約 1 億股小米，按小米收市價計算，持股市值達 21.45 億元。

3) 聯準局上週五向國會發送半年一度的貨幣政策報告，沒有示意加快升息，美股三大指數繼續造好。道指收升 94 點或 0.38%。標指及納指則上升 0.11% 及 0.03%。紐約期油上升約 1%，十年期國債債息回軟至 2.829%。港股 ADR 上升 98 點，相當於恆指 28623 點水平。

4) 新股訊息，5 隻新股將於今天開始買賣，下為暗盤表現 ：

米技國際 （1715）- 招股價 0.3， 暗盤收報 0.315。

FSM Holdings (1721) - 招股價 0.53，暗盤收報 0.63。

興紡 （1968）- 招股價 1.12，暗盤收報 1.7。

倢冠 （8606）- 招股價 0.3，暗盤收報 0.435。

勝利證券 （8540）- 招股價 1.25，暗盤收報 1.34。

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