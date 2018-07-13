【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到那斯達克創新高激勵，台股電子族群今日在大立光帶動蘋概股走強，同時台積電及鴻海同步上漲下，加權指數今日開高走高，收盤大漲 126 點，或 1.17%，同時站上月、季線；籌碼方面，外資現貨買超 15.35 億，期現貨合計買超 8.87 億元。

國外金融市場資訊

《國際金融市場焦點分析》

日圓持續貶值提供日股多方有利環境，老虎環球基金入股軟銀，持續推升該公司股價，同時 Uniqlo 海外門市銷售強勁，迅銷（Fast Retailing）上季營業利益大增，也激勵股價今日早盤跳漲，日經 225 指數今日跳空開高走高，並於午盤後擴大漲幅，收盤大漲超過 400 點；上証指數今日小幅開低後，維持震盪整理格局，A50 指數受到金融股相對強勢支撐下，維持在平盤之上震盪。

國外商品市場資訊

《國際商品市場焦點分析》

IEA 公佈月報顯示，原油市場在多國生產及供應問題影響下，原油市場閒置產能幾乎己將近全開，未來若有其他國家的原油生產中斷，將會導致全球原油供給出現短缺，加上 IEA 月報預估 2018 年及 2019 年將分別成長 165 萬桶 / 日、145 萬桶 / 日，使得市場在月報公佈後，對於原油市場供需出現擔憂情勢，推升布蘭特原油期貨由昨日低點反彈。

