重慶銀翔實業發函請求銀行繼續支持 此前遭遇銀行抽貸十億

記者獲得的函件顯示，重慶銀翔集團遭遇銀行抽貸，去年到目前為止累計達10多億元，其中招行合計3.3億、富滇銀行9千萬、浦發銀行1.33億。目前仍存在較大資金壓力，因此不得不向債權委員會發函求救。

7月13日，一份名為《重慶銀翔實業集團有限公司懇請銀行業金融機構繼續支持的函》的文件在業界流傳。其落款為重慶銀翔實業集團有限公司，時間為7月5日。

重慶銀翔實業集團(簡稱銀翔集團)創建於1997年,目前已由單一摩托車企業發展成為集工業制造、產品研發、地產開發等大型綜合性集團。據此前經濟觀察網記者報道，銀翔集團旗下汽車及相關公司出現了「停工」。

經濟觀察網記者獲得的函件顯示，重慶銀翔集團遭遇銀行抽貸，去年到目前為止累計達10多億元，其中招行合計3.3億、富滇銀行9千萬、浦發銀行1.33億。目前仍存在較大資金壓力，因此不得不向債權委員會發函求救。

7月13日，記者撥打銀翔集團官網聯系電話，對方表示，「不好意思，我們現在很忙」。當記者就遭遇函件涉及的抽貸情況進行詢問，對方表示，「我們這邊不是很清楚」，而當記者詢問應該具體找誰後，對方便匆忙掛斷電話。

函件顯示，銀翔集團就目前經營狀況分別向市政府、合川區政府、市金融辦、銀行協會專題報告了部分銀行抽貸、壓貸的相關情況。市、區政府和相關機構積極介入，與相關銀行做了溝通協調，但整體效果尚不明顯，企業仍存在較大的資金壓力。

函件顯示，銀翔集團認為受國家宏觀經濟的調整，汽車行業整體下行影響。2018年，北汽銀翔、比速汽車銷量和收入均出現下滑同時，部分銀行直接或變相對企業進行壓貸抽貸，多重效應疊加使北汽銀翔、比速汽車資金鏈緊張，經營出現困難。一是銀行金融機構壓貸、抽貸，去年底至今，累計達到10多億元；二是銷售量下滑，2018年1－6月銷售回款較預期減少10億元，資金流動量明顯減少；三是轉型升級時研發投入較大，導致公司流動資金緊張融資到位不及時，供應商已出現減供、斷供情況危及生產正常運行，下遊經銷商提車受阻，銷售渠道難以維持。

銀翔集團表示，北汽銀翔、比速汽車目前正處在轉型升級的關鍵階段，面臨的困難是暫時的。針對部分銀行抽貸、壓貸情況，在市金融辦市銀協的幫助下，政府在2018年6月12日銀翔集團債權人委員會上，表明了推動企業發展的決心和信心。但仍有部分銀行持續抽貸、壓貸，因此懇請債委會盡快協調解決以下事項：

一是協調相關銀行停止抽貸、壓貸行為。懇請債委會出面協調相關銀行，充分發揮債權人委員會作用，加強銀行間、銀企間合作，不再抽貸、壓貸，保障北汽銀翔、比速汽車基本的流動資金需求，同舟共濟支持企業渡過當前難關。

二是對流動資金借款采用借新還舊、延期等方式轉貸，對票據類產品（銀承、信用證、商票保貼等），爭取二個工作日內完成續開的工作，以降低資金占用時間。

三是降低融資成本，建議現階段流動資金執行基準利率，待企業經營情況好轉後再適當上浮。另對票據類的保證金額建議不超過票面金額的10％。

四是恢覆前期銀行抽貸、壓貸的額度，以補充流動資金的基本需求，使我司步入正常的經營。

五是對前期停止上、下遊融資和開具票據的銀行（銀票、商票），恢覆開票，以確保上下遊渠道的暢通。

六是在政策允許的情況建議將我司納入重慶首批債轉股的試點企業。

來源：經濟觀察報 記者/黃一帆

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