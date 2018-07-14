滬深交易所：恒生綜指新增三類證券暫不納入港股通股票範圍

自2018年7月16日起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成份股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入滬港通和深港通下的港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。

自2018年7月16日起，恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、恒生綜合小型股指數的成份股中屬於外國公司股票、合訂證券、不同投票權架構公司股票的，暫不納入滬港通和深港通下的港股通股票範圍，其他股票調入調出正常進行。

7月14日，滬深交易所同步發布《關於互聯互通機制港股通股票調入相關安排的通知》，明確了上述事項。並在《滬深交易所對互聯互通機制下港股通股票範圍調整做出相應安排》中解釋了這樣安排的原因。

兩交易所稱，今年5月7日，恒生指數有限公司發布《恒生綜合指數應否納入外國公司、合訂證券及不同投票權架構公司之咨詢總結》，宣布在港第一上市外國公司、合訂證券、不同投票權架構公司的股票都將進入恒生綜合指數選股範疇，新的選股範疇將於2018年第三季度起在香港施行。在此之前，恒生綜合指數並不包含外國公司和合訂證券，也沒有不同投票權架構公司。

對此，滬深交易所關註到恒生綜合指數編制方法的這一重大變化，對部分內地券商、並通過券商對投資者進行了調研咨詢，了解各方相關意見。多數投資者表示對這些新的證券品種缺乏了解，有的表示對外國公司經營情況和財務制度難以掌握，有的對合訂證券完全不理解，還有的希望在內地市場先推出不同投票權架構公司並熟悉後再做判斷；一些證券公司認為，內地投資者尚未真正接觸過上述三類證券，對於這些產品的覆雜度、風險缺乏了解，相關投資者教育也尚未準備，不同投票權架構公司在香港市場也是一個新生事物，應待此類公司在港有一定數量和市場運行基礎後再考慮讓內地投資者參與；也有證券公司表示，樣本空間是指數編制的重要要素，增加這三類特殊情形證券實質上改變了作為港股通股票範圍基礎的恒生綜合指數的選股範圍，而反映香港市場走勢的權威指數——恒生指數（HSI）此次並未作出相應調整。

針對上述調研情況，滬深交易所經認真分析評估認為，此次恒生綜合指數選股範圍的調整，屬於《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》第五十五條、《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》第五十六條（具有“本所認定的其他特殊情形”的股票，不納入港股通股票）規定的特殊情形。因此，暫不將恒生綜合指數新增的三類證券納入港股通股票範圍。

兩交易所還表示，內地與香港股票市場互聯互通機制在中國資本市場雙向開放中發揮了重要作用，也是內地交易所與香港交易所合作的成功典範。隨著市場開放的持續推進，港股通股票範圍也將不斷完善和擴大。下一步，上交所、深交所將堅定不移推進資本市場改革開放，與港交所進一步協商合作，會同市場各方，針對市場關切的問題共同開展調研，深入評估，組織會員做好相關配套準備工作，積極創造條件擴大互聯互通股票範圍，不斷優化完善互聯互通機制。

公開數據顯示，截至2018年6月底，滬港通和深港通累計交易金額達11.67萬億元人民幣。其中，滬股通交易金額累計4.96萬億元人民幣，日均成交金額58.97億元，累計凈流入2810.59億元；深股通交易金額累計1.94萬億元人民幣，日均成交金額53.24億元，累計凈流入2266.39億元；港股通（包括滬港通下的港股通和深港通下的港股通）交易金額累計4.77萬億元人民幣，日均成交金額73.15億元，累計凈流入6951.3億元。自開通以來，滬港通下港股通股票持續擴大，從開通時的268只增加到目前的317只，深港通下港股通股票也從開通時的417只增加到目前的462只。

來源：界面 21世紀經濟報道

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