市場憂供給增加 本週國際油價跌約4%

美中貿易戰升級恐使原油需求減少，加上利比亞將重開港口，強化了供給增加的預期，國際油價週三重挫，之後雖略有反彈，但本週跌幅仍達 4% 左右。

格林威治時間週五 (13 日) 清晨 5 點 23 分，布蘭特原油期貨下跌 0.3%，至每桶 74.25 美元，本週累計跌幅近 4%。

西德州中級原油期貨小漲 5 美分，至每桶 70.38 美元，本週累計跌幅逾 4%。

國際能源署 (IEA) 日前發布最新月報，內容稱，在石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯實施增產的情況下，具緩衝效果的閒置產能持續走低，恐將「達到極限」。

面對美國要求壓低油價的壓力，OPEC 與俄羅斯等產油國，被迫增產；不過，市場擔憂，OPEC 閒置產能有限，加上地緣政治風險影響，其增產規模可能不如預期。

IEA 月報形容，閒置產能就像原油市場的「緩衝器」。

當某些產油國 (例如委內瑞拉、利比亞) 發生供給中斷情形時，閒置產能的啟用，可暫時補上供給缺口，發揮緩衝效果。

IEA 月報稱，增產或許有助壓低油價，但全球原油閒置產能將隨之走低，恐「達到極限」。

台北時間週五下午 3 點 29 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.78%，至每桶 73.87 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.27%，至每桶 70.14 美元。