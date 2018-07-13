【華冠投顧】錸德突破下降壓力線空翻多

藍慶賜分析師

第二次中美貿易戰，中國沒有強烈反應，而美國國會也擔憂貿磨差升溫，想限制川普亂打貿易戰的行為，貿易戰轉為緩和，歐美股市大漲，那斯達克再創歷史新高。反觀台股，觀察大盤日 K 線，昨天出現開低走高的長紅 K 棒，今天在每股大漲的激勵下，多頭再發動攻勢，收復了月線及季線，往半年線靠攏，半年線仍是反彈走勢的壓力，但偏多操作策略不變。

(2349) 錸德在突破月線及下降壓力線後持續走高，由多方整理型態轉為多方攻擊型態。錸德受惠消費性光碟片 7 月漲價 1 成，下半年有望轉虧為盈。另外，新產品 AD 歸檔光碟是 Panasonic 海外唯一供應商，錸德在技術與量產能力領先同業一至兩年，短期難有競爭對手。2018 年 AD 歸檔光碟僅佔錸德營收約 10%，到 2019 年營收貢獻可增至 30%，毛利率更可達 30% 以上。

(3059) 華晶科昨日帶量突破月線與下降壓力線後，在 5 日均線上狹幅震盪洗盤。華晶科為影像解決方案大廠，業務包含相機佔 30%-40%、手機晶片佔 30%、車用佔 10%、醫療佔 10%。公司表示，智慧手機、安控、無人機、掃地機器人等將具備 3D 感測甚至人工智慧功能，影像技術應用將扮演關鍵角色，看好相關業務營收成長動能。華晶科是高通設計開發夥伴，已完成虛擬實境 VR 360 原型相機開發，搶攻智慧物聯網市場，另一款商用監控攝影原型機預計下半年完成。

(4989) 榮科在月線之上維持著量縮整理的格局，只要放量就有機會成為攻擊訊號。榮科為電解銅箔大廠，公司鎖定 5G 網通、高階手機以及車用板等的應用。在全球電動車、5G 網通、IOT 物聯網大幅需求的帶動下，PCB 銅箔需求擴大，下半年營收與獲利都將大幅成長。公司預計今年增設一條高階生產線並於明年投產，主攻 5G 高頻高速應用，可望帶動明年營收成長動能。

(6120) 達運持續打底蘊釀多方攻擊機會，達運應用於 OLED 製程的精密金屬遮罩 FMM 新產能將於第三季量產，OLED 在手機及穿戴式裝置等小尺寸產品的運用逐漸明朗，預計未來十年 OLED 的市場更以超過 40% 的年複合成長速度成長。而 OLED 生產所需的精密材料 FMM 需求也將同步推升，FMM 是 OLED 蒸鍍製程中一個不可或缺的精密材料，有非常高的技術含量與門檻，有望成為達運重要的明星產品。

生技股股價修正很久了跌的夠深了，下周 7/18 生技展，生技醫療股有機會成為下一波的主流股，目前密切留意中，等待有由空翻多跡象的生技股進行操作。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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