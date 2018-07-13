【華冠投顧】加權指數跳空站回月線、台積電法說為後續重點

鍾騏遠分析師
一分鐘盤勢掃描：
# 熱門股追蹤
2492 華新科：股價今量縮整理、仍守在 5 日線附近
只要量能可以維持、10 日線之上都要站在多方看待
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2345 智邦：股價自底部上漲以來，已超過一成
目前半年線下彎，是否能夠突破半年線
就看量能是否持續。原則上
攻擊量能不可少於 1.8 萬張，後續才有機會續強！
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6283 淳安：股價今天創整理以來的新高點
出現強勢突破缺口。由於股價已無壓力，
後續將沿 5 日線表現，留意量能是否跟上即可
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2448 晶電：自底部反彈上來，量能持續減少
目前月線呈現下彎的格局，可見股價遇月線反壓
後續觀察是否可沿月線整理向上，才有機會走入多方
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8069 元太：周三強勢跳空向上之下，股價無法延續
由於今天量能急縮，表示個股仍需時間整理籌碼
股價後續將在半年線和季線之間震盪整理
直到半年線扣抵走入低檔區，才有機會表現
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# 台股盤勢分析：
中美貿易衝擊進一步淡化、美科技類股創新高
過去幾天的震盪，反映川普的言語利空
基本面幾乎都沒有什麼改變
下周起美股進入超級財報周
台積電也即將召開法說會
企業獲利將是後續的亮點
台股今天強勢跳空站上月線
如周三的早安文所說的，月線壓力不大
而接下來台股面對的是半年線
周一是否可以成功站上半年線
將成為台股未來強弱的分際點
如果可以再度跳空站上半年線
接下來台股就能挑戰 2 月份高點
如果半年線轉弱，大盤將沿半年線整理
今天許多高價股都出現買盤
包括 2049 上銀、4137 麗豐、
3081 聯亞、8464 億豐、3105 穩懋、
3533 嘉澤以及 3406 玉晶光
加上工具機族群出現買盤
可見後續行情將偏向多方趨勢
另外，下周是生技月，類股短線漲多
是否為利多出盡，就看量能是否跟上
如果個股漲多量縮，慎防拉回風險
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。