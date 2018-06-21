大聯大通過配發2.4元現金股利 未來營運力拼數位轉型

大聯大 (3702) 今日股東會通過配發每股 2.4 元現金股利。董事長黃偉祥表示，公司去年合併營收蟬聯全球第一，主要出貨主力產品為中高階至平價智慧型手機、電腦產品、無線寬頻、雲端伺服器等 3C 產品，而非 3C 領域如汽車電子、工業用電子、電源節能表現穩健，佔總營收比重超過 20%，未來則要力拼數位轉型。黃偉祥表示，公司去年全球在地化倉庫有 6 個，全球營運據點約 105 處，亞太及北美各約 77 處及 28 處，其中北美地區去年營業額突破 192 億元，貢獻獲利達 2 億元，全球供應鏈跨區支援約 512 個 VMI 後勤專案，具體實現一站式服務。



黃偉祥日前曾說，正思考下個五年、十年要如何轉型，獲利同時也能穩健，強調目前最希望的就是「獲利穩健」，如此一來能做更多中、長期投資，現況也積極在內部做溝通、訓練等調整，直言今年將是「數位轉型」的一年，下半年會積極推動，預計明年就能有明顯成效。



今日股東會上，黃偉祥指出，公司未來除將數位轉型專案「大大網」列入今年重點工作外，在經營管理面仍延續過往主軸，以提升人均產值、有效運用營運資金、提高營業利潤率及稅後獲利為重點目標，持續調整組織、產線組合與管理制度，期落實各營運單位的最大產值與效能。



大聯大去年營收 5,325.09 億元，營業淨利、稅後淨利及營業活動現金流入都創歷史新高，各達 99.53 億元、73.07 億元及 80.48 億元，每股盈餘 4.10 元。合併營運資產報酬率 9.98%，母公司股東權益報酬率 14.43%。



該公司今年 5 月合併營收 486.1 億元，較前一個月增 4.41%，較去年同期成長 14.4%。累計今年前 5 月營收 2185.6 億元，年成長 7.7%。大聯大表示，主要受惠被動元件出貨暢望，帶動銷售成長，營收優於預期。預估今年第二季營收將有 1,270 億元至 1,400 億元。