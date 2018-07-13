7月13日，央行公佈數據顯示，中國6月M2貨幣供應同比8%，增速創歷史新低，預期 8.4%，前值 8.3%。中國6月M1貨幣供應同比 6.6%，預期 5.9%，前值 6%。中國6月M0貨幣供應同比 3.9%，預期3.5%，前值 3.6%。

一、廣義貨幣增長8%，狹義貨幣增長6.6%

6月末，廣義貨幣(M2)餘額177.02萬億元,同比增長8%，增速分别比上月末和上年同期低0.3個和1.1個百分點;狹義貨幣(M1)餘額54.39萬億元,同比增長6.6%，增速比上月末高0.6個百分點，比上年同期低8.4個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.96萬億元，同比增長3.9%。上半年淨回籠現金1056億元。

二、上半年人民幣貸款增加9.03萬億元，外幣貸款增加170億美元

6月末，本外幣貸款餘額134.81萬億元，同比增長12.1%。月末人民幣貸款餘額129.15萬億元，同比增長12.7%，增速比上月末高0.1個百分點，比上年同期低0.2個百分點。

上半年人民幣貸款增加9.03萬億元，同比多增1.06萬億元。分部門看，住戶部門貸款增加3.6萬億元，其中，短期貸款增加1.1萬億元，中長期貸款增加2.5萬億元;非金融企業及機關團體貸款增加5.17萬億元，其中，短期貸款增加8731億元，中長期貸款增加3.72萬億元，票據融資增加3869億元;非銀行業金融機構貸款增加2334億元。6月份，人民幣貸款增加1.84萬億元，同比多增3054億元。

6月末，外幣貸款餘額8549億美元，同比增長2.7%。上半年外幣貸款增加170億美元，同比少增299億美元。6月份，外幣貸款減少151億美元，同比多減277億美元。

三、上半年人民幣存款增加9萬億元，外幣存款減少18億美元

6月末，本外幣存款餘額178.34萬億元，同比增長8.1%。月末人民幣存款餘額173.12萬億元，同比增長8.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.5個和0.8個百分點。

上半年人民幣存款增加9萬億元，同比少增712億元。其中，住戶存款增加4.26萬億元，非金融企業存款增加2970億元，財政性存款增加3878億元，非銀行業金融機構存款增加2.21萬億元。6月份，人民幣存款增加2.1萬億元，同比少增5482億元。

6月末，外幣存款餘額7892億美元，同比下降0.5%。上半年外幣存款減少18億美元，同比多減819億美元。6月份，外幣存款減少118億美元，同比多減259億美元。

四、6月份銀行間人民幣市場同業拆借月加權平均利率為2.73%，質押式債券回購月加權平均利率為2.89%

上半年,銀行間人民幣市場以拆借、現券和回購方式合計成交445.32萬億元，日均成交3.62萬億元，日均成交比上年同期增長24%。其中，同業拆借日均成交同比增長56.1%，現券日均成交同比增長27.6%，質押式回購日均成交同比增長21%。

6月份同業拆借加權平均利率為2.73%，比上月高0.01個百分點，比上年同期低0.21個百分點;質押式回購加權平均利率為2.89%，比上月高0.07個百分點，比上年同期低0.14個百分點。

五、國家外匯儲備餘額3.11萬億美元

6月末，國家外匯儲備餘額為3.11萬億美元。6月末，人民幣匯率為1美元兌6.6166元人民幣。

六、上半年跨境貿易人民幣結算業務發生23174億元，直接投資人民幣結算業務發生13676億元

2018年上半年，以人民幣進行結算的跨境貨物貿易、服務貿易及其他經常項目、對外直接投資、外商直接投資分别發生16562億元、6612億元、4626億元、9050億元。

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