國家稅務總局：進一步加強影視行業稅收徵管

近日，為貫徹落實中宣部等五部門關於治理影視行業天價片酬、“陰陽合同”、偷逃稅等問題的有關要求，國家稅務總局印發《通知》，要求各級稅務機關深入推進稅收領域“放管服”改革，進一步加強影視行業稅收徵管，規範稅收秩序，積極營造支持影視行業健康發展的良好稅收環境。

《通知》指出，影視企業和影視行業從業人員應當依法如實申報併繳納稅款。影視行業納稅人應當按照實際業務如實開具增值稅發票，不得填開或讓他人為自己開具與實際交易内容不符的發票，不得將不符合規定的發票作為所得稅稅前扣除憑證。影視行業納稅人享受稅收優惠政策不符合相關規定的，稅務機關將依法追繳已享受的減免稅款，併按照稅收徵管法等有關規定處理。

《通知》要求，各級稅務機關要加強對影視行業的稅源管理。建立健全各地稅務機關與宣傳、文化、市場監督、廣電等部門的協作機製，及時掌握影視企業和影視行業從業人員經營活動、收入、納稅等信息。幫助和督促影視行業納稅人健全財務製度、設置賬簿，依法確定影視行業納稅人稅款徵收方式。加強對影視企業和影視行業從業人員的稅收風險分類管理，對中低風險和高風險納稅人分别採取風險提醒、稅務稽查等措施，對存在稅收違法行為的依法進行處理，併按規定列入稅收“黑名單”，推送相關部門開展聯合懲戒。

《通知》強調，各級稅務機關要嚴格依法執行稅收優惠政策，認真落實支持影視行業健康規範發展的稅收管理服務舉措，對誠信經營、依法納稅的影視行業納稅人依規提供辦稅綠色通道等激勵，有針對性地加強稅法宣傳和政策解讀，切實保護影視行業納稅人的合法權益，提高其稅收遵從度。

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