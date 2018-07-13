上半年外貿進出口增速7.9% 全年穩中向好勢頭鞏固

海關總署13日發佈最新數據顯示，今年上半年，以人民幣計價，外貿進出口同比增長7.9%，貿易順差9013.2億元，連續8個季度收窄。

海關總署新聞發言人黃頌平表示，上半年外貿進出口延續了穩中向好態勢，但國際環境不穩定不確定性提升，未來我國外貿進出口平穩運行將面臨一些挑戰。不過，他也強調，今年全年我國外貿穩中向好的勢頭能夠得到鞏固。

貿易順差連續8個季度同比收窄

據海關統計，以人民幣計價，上半年我國貨物貿易進出口總值14.12萬億元，同比增長7.9%。其中，出口7.51萬億元，增長4.9%;進口6.61萬億元，增長11.5%。

“今年上半年，得益於國内、國際經濟良好的基本面，我國對外貿易進出口實現了較快增長，外貿發展質量和效益進一步提升。”黃頌平13日在國新辦新聞發佈會上說。

他分析稱，一方面世界經濟和國際貿易維持良好的基本面，為我國外貿進出口增長提供了有利的外部條件;另一方面當前國内經濟良好的運行態勢為我國進出口穩定運行奠定了基礎。

分季度來看，外貿進出口一、二季度同比分别增長9.4%和6.5%，二季度增速較一季度有所回落。在黃頌平看來，基數擡高的客觀因素是造成二季度同比增速回落的最主要原因。

數據顯示，上半年貿易順差9013.2億元人民幣，同比收窄26.7%。我國貨物貿易順差自2016年第三季度起，已連續8個季度呈現同比收窄態勢。

究其原因，黃頌平認為，進口增速持續快於出口增速。進口增速較快，主要是受我國積極擴大進口和部分大宗商品價格上漲等因素影響。

他同時強調，長期以來，中國貨物貿易呈現一定規模的順差，是由我國經濟結構和國際分工所決定的，應客觀、理性看待。隨著我國國内市場向世界進一步開放共享，對外貿易將更加平衡發展。

全年外貿穩中向好勢頭鞏固

對於下半年外貿形勢，商務部、海關總署均傳遞一個信號：未來我國外貿進出口平穩運行將面臨一些挑戰。

黃頌平在國新辦發佈會上表示，下半年國際環境不確定因素較多，國際貨幣基金組織等國際機構在維持全球經濟增長預期的同時也提示了可能面臨的下行風險。特别是當前個别國家的單邊主義、貿易保護主義措施，將對全球貿易的穩定發展帶來挑戰。

交行金融研究中心高級研究員劉學智在接受上證報記者採訪時表示，下半年出口增速可能低於上半年。由於貨物貿易順差大幅收窄和服務貿易逆差繼續擴大，全年經常項目順差可能明顯收窄甚至出現逆差，淨出口對增長的拉動作用可能大幅減弱。

儘管面臨著外貿形勢變化帶來的挑戰，但海關總署、商務部等均表示，有信心、有能力予以應對，預計全年我國外貿穩中向好的勢頭能夠得到鞏固。

黃頌平指出，上半年外貿進出口較快增長為全年外貿穩中向好運行奠定了基礎。此外，隨著我國供給側結構性改革的深入推進，經濟發展内生動力進一步增強，進出口商品結構持續優化，市場多元化及貿易便利化繼續取得積極進展。預計今年全年我國外貿穩中向好的勢頭能夠得到鞏固，質量和效益將有所提高。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍在接受上證報記者採訪時表示，下半年外貿形勢平穩向好仍是大勢，外貿進出口全年實現正增長應該沒有問題。

文章來源：中國證券網

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