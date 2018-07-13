世界知識產權組織報告：中國首次跻身全球創新指數20強

據央視網消息，世界知識產權組織和美國康奈爾大學等機構近日在紐約發佈“2018年全球創新指數報告”——中國排名第17，首次跻身全球創新指數20強!

2018年全球創新指數報告顯示，排名前10的均為發達國家，其中瑞士、荷蘭、瑞典、英國、新加坡、美國名列排名榜的前六位。中國的最新排名為第17位——與2017年的第22位相比，排名前進了5位。

在核心創新投入和產出方面，美國依然排名首位。而在研究人員、專利和科技出版物數量方面，中國位居第一。

報告還評價了各經濟體將教育投資和研發支出轉化為高質量創新成果的能力，其中瑞士、盧森堡和中國位列前三。

在全球“最佳科技集群”排名中，日本的東京-橫濱地區和中國的深圳-香港地區分列前兩位。而美國的創新熱點地區數量最多，總共為26個。

據悉，2018年全球創新指數對全球126個經濟體的創新能力進行了量化評估，評估指標包括知識產權申請、移動應用創新、教育支出和科技出版物等80項。

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