【異動股】有色金屬板塊強勢拉升 東方钽業(000962-CN)直線漲停

午後，有色金屬板塊強勢拉升。截止發稿，東方钽業(000962-CN)直線拉升漲停漲10.05%報6.02元，寒銳钴業(300618-CN)漲7.24%報156.3元，華友钴業(603799-CN)漲6.23%報77.9元，雲海金屬(002182-CN)、宏達股份(600331-CN)漲近5%，東方锆業(002167-CN)漲4.51%報6.49元，羅平鋅電(002114-CN)、錫業股份(000960-CN)、洛陽鉬業(603993-CN)等股均紛紛上漲超4%。

申萬宏源認為，2018年有色基本金屬缺乏盈利彈性，新能源板塊钴比鋰好，基本金屬價格未來處於箱體震蕩區間，部分基本面較強品種價格中樞有所上升。因為新補貼政策下,乘用車銷量預計環比持續提升,對钴邊際需求增加明顯,另外仍然是钴需求核心的3C 電子產品對應的出貨量也已經逐步企穩;而三季度較確定上漲的是钴價，國内補貼將持續鼓勵高能量密度的三元電池，钴需求持續向好，同時供給端增加有限，供需基本面仍然較好。

天風證券分析認為，隨著國内高能量密度、高續航里程車型如上汽、比亞迪等多款車型的上市，對钴的拉動將顯著增強。三季度整個產業鏈將會迎來一波強有力的補庫存週期，旗幟鮮明強烈看多三季度钴價趨勢性上漲。此外，特斯拉落戶上海、寧德時代海外工廠落子德國、寶馬與寧德簽訂40億電池採購協議等均體現海外車企對新能源產業的長期看好。

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