歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.26%

美中貿易戰似有緩和跡象，今 (13) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.26%。

台北時間週五下午 2 點 08 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.26%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.36 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.39%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

美國政府宣布，擬另對價值 2000 億美元的中國商品，加徵關稅，貿易戰緊張情勢一度升溫。

美國自 7 月 6 日起，對價值 340 億美元的中國進口商品，加徵 25% 關稅；中國隨即祭出報復措施，對同等規模的美國進口商品，加徵關稅。

美國總統川普當時便揚言，若美中無法達成協議，他打算「加碼」，對總值近 5000 億美元的中國商品，加徵關稅。

不過，近日中國方面的回應，已轉趨低調，美中雙方官員皆暗示，有望恢復協商。

昨日美股收高，科技股走揚，緩解了市場對貿易戰的擔憂情緒。

週四道瓊工業指數收漲 224.44 點 (0.91%)，至 24924.89 點；標普 500 指數收漲 24.27 點 (0.87%)，至 2798.29 點；那斯達克指數收漲 107.31 點 (1.39%)，至 7823.92 點。

川普今起展開訪英行程，預計 7 月 15 日離開英國，前往赫爾辛基，與俄羅斯總統普丁，進行「雙普會」。