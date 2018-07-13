台灣主要報紙重要財經新聞 2018年7月13日

大立光昨（12）日公布第 2 季本業大賺 72.98 億元，季增 55.6%；稅後純益 55.01 億元，是歷年同期最佳，季增 36.9%，每股純益 41.01 元。大立光執行長林恩平預告，「目前產能仍很滿，7 月會比 6 月好，8 月也會比 7 月好」。

在被美方施以出口禁令近 3 個月後，中興通訊終於將恢復與美國供應商的商業活動。美國商務部昨（12）日表示，已與中興通訊簽訂一項第三方託管協議，在中興完成向託管帳戶支付 4 億美元保證金後，美國工業與安全局（BIS）將發布公告，宣布解除中興禁令。這意謂著，中興就要恢復正常營運。

為搶房市復甦買氣，據市調機構最新統計，今年上半年北台灣預售、新成屋推案量爆出 5,615.56 億元，較去年同期大增約四成，預計今年全年推案量恐破兆元，創下史上第三高。



經濟日報

大立光 Q2 讚 下半年更好

北台房市熱 全年案量拚兆元

美中貿易戰 現緩和跡象

工商時報

美取消禁令 中興 A 股奔漲停

賴內閣改組 七首長大風吹

中美將重啟談判? 人民幣強彈

聯合報

稅改 新財長第一役

貿戰 顧立雄: 尚不需壓力測試

沃爾瑪 傳退出日實體超市

蘋果日報

郭台銘 沒炒地皮不後悔

川普再嗆北約 要求軍費加倍

蘇建榮升財長 學者：新氣象！非政大財稅幫

中國時報

亞幣貶油價飆 通膨悄然成型

貨運准漲 6％ 宅配恐貴 10 元

雇主年齡歧視 最高罰 150 萬

自由時報

大同條款入證交法 學者憂：台廠關鍵技術難保

中國文攻日韓奧步 對美沒轍

結盟喊假的？可成大賣嘉聯益持股