被動元件輪漲 鈞寶帶頭強攻漲停 奇力新延續填息行情

被動元件晶片電阻市場傳出 9 月將再有一波漲幅，在台股大盤多日出盡風頭，龍頭大廠國巨 (2327-TW) 回測千元大關，股價最低一度來到 995 元，禾伸堂 (3026-TW) 昨日演出一日填息行情，今 (13) 日最高漲幅 6.5%，鈞寶 (6155-TW) 開盤 10 分鐘更是直奔漲停，成今天被動元件族群領頭羊。

被動元件 6 月營收紛紛登上新高，不過今日指標大廠漲多休息，國巨今日回測千元大關，奇力新 (2456-TW) 、華新科 (2492-TW) 漲幅則在 3% 附近，禾伸堂延續填息行情，今日早盤最高一度上漲 6.5%。

鈞寶 6 月營收 6760.5 萬元，月減 2.92%、年增 26.19%，上半年營收創下歷史次高，今天帶頭攻上漲停，光頡 (3642-TW) 、斐成 (3313-TW) 今日早盤最高漲幅達 4% 以上，帛漢 (3299-TW) 、君耀 - KY(6422-TW) 則在平盤整理。

在全球股市氣氛轉好下，台股加權指數今日以 10769.7 點開出，上漲 31 點，隨後漲點逐漸擴大至 60 點附近震盪，除收復月線也再次站回 10800 點關卡，預估成交量逾 1400 億元，被動元件表現熱絡。

被動元件晶片電阻今年上半年剛完成調價，不過市場傳出，晶片電阻廠下一波漲價計畫可能在 9 月啟動，法人推估，迎接產業拉貨旺季，如果 9 月漲價潮順利推動，被動元件族群今年下半年表現將更佳。