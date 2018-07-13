五龍電動車向神州租車配股 今復牌暴漲29%後 一路殺跌至挫逾3%

五龍電動車 (0729-HK) 向神州租車 (0699-HK) 配股，今 (13) 日雙雙復牌，五龍電動車今早高開 28.68% 後，一路殺跌，截至發稿，股價跌至港幣 0.125 元，跌 3.101%；神州租車也從漲 1.94%，跌至目前的 - 0.420%，報港幣 7.11 元。

圖：新浪財經

五龍電動車週三 (11 日) 晚間公布發行新股及配股計畫，籌港幣 16.5 億元，並引入神州租車為大股東，兩股昨 (12) 日停牌，於今日復牌。

五龍電動車旗下間接非全資附屬公司五龍動力 (0378-HK) 昨股價應聲一度狂飆 44.5%，高見港幣 0.211 元，收盤漲 18.5%，報港幣 0.173 元。今日股價不振，截至發稿，跌近 7%(-6.936%)，報港幣 0.161 元。

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據五龍電動車公告，集團計畫以每股港配 0.06 元發新股及配股，擬向神州租車發行 90 億股新股，以及本金額港幣 6 億元的可換股債券，以初步兌換價港幣 0.06 元計，即最多可兌換 100 億股，合共涉資港幣 11.4 億元。

另外，五龍電動車擬向中國東方資產管理國際發行 25 億股新股，以抵銷其部分貸款融資，涉及港幣 1.5 億元；並向不少於 6 名承配人配售 60 億股，涉資港幣 3.6 億元。預計配股計畫淨籌約 16 億元，其中 10 億元用於償還債務，餘下資金用於為顧客及其他大型物流車隊營運者的定單生產約 500 輛車，以及作一般營運用途。

假設發行新股及配售完成，以及神州租車將可換股債券全數兌換成股份，原有大股東中國中信集團持股由 10.57% 下降至 4.86%，中國東方資產管理國際持股為 4.91%，神州租車持股為 37.32%，將成為五龍電動車大股東。