五龍電動車股價挫 大股東曹忠遭斬倉0.63%股 市值234萬

五龍電動車 (0729-HK) 昨 (28) 日發公告稱，由於公司股價在 5 月 15 日至 17 日期間下跌，令主席兼大股東曹忠存放於保證金戶口的部分股份遭斬倉，曹忠的持股量由 11.86% 減少至 11.23%，違反董事禁售期要求，惟集團認為事情屬於特殊情况，預期將獲准出售。

五龍電動車今 (30) 日開盤下挫 3.012%，報港幣 0.161 元。

圖：新浪財經

香港《明報》報導，資料顯示，五龍電動車在 5 月 15 日的收盤價為港幣 0.169 元，較前一日股價大跌 27.16%，翌日再跌 6.51%，至 5 月 17 日則輕微回升 3.16%，因此相信是 15 日當日大跌觸發券商斬倉。

根據公告，這次斬倉事件中，曹忠一共被賣出 0.63% 股份，按集團已發行股本約 22.41 億股推算，相當於約 1412 萬股，以公司昨日收盤價港幣 0.166 元計，市值約港幣 234.39 萬元。

在 2015 年時，五龍電動車據傳曾獲李嘉誠斥資約港幣 3.4 億元增持 7.43 億股，佔已發行股本約 4.06%。當時鷹君主席羅嘉瑞亦少量入股，購入 5700 萬股，佔已發行股本約 0.31%。不過，李嘉誠其後不斷減持五龍電動車股份，至低於 5% 的水平。

週一 (28 日)，五龍電動車出現大幅反彈，盤中一度漲幅高達 17%，全天交易量高達港幣 4.33 億元。智通財經網援引分析指出，五龍電動車股價大反彈或中國發改委《汽車產業投資管理規定》即將於今年內正式出台有關。新規定將控制燃油車產能，進一步規範新能源汽車行業。

新規定鼓勵現有燃油企業轉型生產電動車，嚴格審批新建項目，推動新增產能與當地需求匹配。地方政府若新建獨立純電動汽車企業的投資專案，該省需要同時滿足「新能源汽車保有量占比高於全國水準 + 充電樁車比高於全國水準 + 新能源汽車僵屍企業及其資質清理完畢 + 已有企業的項目建設完成且達產」。

企業法人若新建獨立純電動汽車投資專案，需要同時滿足「專案達產前所有股東不能撤離 + 股東擁有核心造車能力＋已有項目必須都達產且不違規＋主要股東股權必須高於 1/3 且自有資金和融資能力能滿足專案建設和運營＋產品研發機構已經建立 + 擁有核心發明專利＋上 2 年研發投入累計不低於人民幣 2 億元＋項目達成後 5 年內產品品質有企業擔保」。

此外，新建純電動汽車投資項目具體也有要求，需同時滿足乘用車規模不低於 10 萬輛，商用車不低於 5000 輛及只生產自有注冊商標和品牌的產品等條件。

業內人士認為，新規定明顯提升了新能源汽車的准入門檻，對企業的設計、研發、生產等方面都提出了非常具體和嚴格的要求，未來將引導和促進優質造車新勢力加速產業化步伐，提高產品的品質水準和生產能力，同時還將有效地打擊造車投機行為。

盤點已獲得雙資質認證的新能源汽車企業分別是北汽新能源、雲度新能源、江鈴新能源、知豆、長江汽車、前途汽車以及合眾新能源，在這些企業當中，只有長江汽車具備上市公司背景。

就五龍電動車股權結構來看，透過全資子公司杭州長江汽車控股，五龍電動車持有杭州長江汽車 50.17% 股份，持有杭州長江乘用車 33% 股份，透過持股 80% 的北京簡式汽車設計研發公司持有杭州長江乘用車 34% 股份，合計持有杭州長江乘用車有限公司 60.72% 的股份。簡言之，五龍電動車持有電動商用車資質和電動乘用車資質。

而五龍電動車也是目前市場上唯一可被交易、可市場化的新能源汽車資質概念股。盤中交易顯示有大量機構投資者現身其中。或許正是因為如此，在新政發佈後的第二個交易日，就造就了放出 4.33 億成交天量。

因《汽車產業投資管理規定》實施日期未定，市場對於資質的預期和價值會不斷放大，五龍動能車的後市表現值得關注。