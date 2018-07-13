新一家銀行債轉股實施機構獲批加入銀行間債市

銀行債轉股實施機構陸續加入全國銀行間債券交易係統。據中國貨幣網12日公告，2018年6月共完成292家機構(含非法人投資產品)入市交易的相關工作，其中包括工商銀行成立的債轉股實施機構——工銀金融資產投資有限公司。

在此之前，五大行的債轉股實施機構中，已有農銀金融資產投資有限公司和建信金融資產投資有限公司獲準加入銀行間債市。

加入全國銀行間債券交易係統後，“有助於債轉股子公司更好地進行流動性管理，也提供了方便的債券轉讓的渠道，在必要的情況下，可以更便利地為以債券為載體的債權執行債轉股。”興業銀行首席經濟學家魯政委告訴記者。

今年以來，支持債轉股的一係列政策出台。從7月5日起，人民銀行下調5大銀行和12家股份製商業銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點，釋放資金約5000億元，用於支持市場化法治化“債轉股”項目，同時撬動相同規模的社會資金參與。

據建信金融資產投資有限公司有關負責人介紹，在建信投資目前已落地的債轉股資金中，銀行理財佔比較高，其餘資金來源包括投資機構、信託等社會資金及少量自有資金。在解決市場化債轉股資金來源問題方面，將主動探索創新解決方法，構建多元化的資金募集體係。

來源：中國證券網

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