厚積薄發 「替代戰略」進入收穫季 五龍電動車再獲4500台訂單

香港, 2018 年 4 月 11 日 - (亞太商訊) - 五龍電動車（集團）有限公司（「五龍集團」，股份代號：0729.HK）欣然宣佈在 2018 年 4 月 11 日， 五龍電動車與上海驛動汽車服務有限公司（以下簡稱：上海驛動）簽訂購車合同，上海驛動將在未來三年向五龍電動車採購 4500 台高端商務車，其中 2018 年將完成交付 1000 台。厚積薄發，經過多年紮實充分的準備工作，五龍電動車近期接連獲得業內頂級客戶認可，五龍電動車替代戰略進入收穫季。



依託上海國際汽車城雄厚的股東資源，上海驛動已經成為華東地區商務領域首屈一指的移動出行服務商，從 2017 年開始，上海驛動便與五龍電動車展開了合作，雙方圍繞 O2O 出行服務領域進行深度合作，五龍電動車在高端電動商務車領域的技術優勢、產品優勢和體驗優勢給上海驛動留下了深刻印象。此次雙方簽訂基於未來三年的合作大單，一方面是基於上海驛動未來三年業務大發展的需求，另一方面也是基於前期合作對於五龍電動車產品和服務的認可。此次上海驛動採購的五龍電動車奕勝車型將在 O2O 出行服務的高端商務場景使用，根據客戶需求提供高端的定制化服務。



對於近期五龍電動車訂單不斷的良好勢頭，五龍電動車相關負責人用「厚積薄發」來形容，負責人表示，羅馬不是一天建成的，能夠連續獲得訂單，能夠獲得眾多客戶及消費者的認可，得益於五龍電動車七年來一以貫之的「替代戰略」，在目前新能源汽車市佔率低於 5% 的創新階段，五龍電動車選擇了區別於同行「滲透 + 替代」的「替代」戰略，保持敬畏之心向傳統汽車學習，深耕產品，把服務做好，堅持培育市場，實現在不同細分市場的逐步替代，進而擴大新能源汽車市佔率。



五龍電動車乘商並舉、商用先行的產品策略在當前的市場環境下是非常務實和可靠的，堅持高端商務車，堅持細分市場的替代戰略，隨著消費者出行服務的不斷升級，對於出行服務商的要求和產品的需求也會不斷提高，連續的大訂單就是最好的回報。



關於五龍電動車（集團）有限公司

五龍電動車（集團）有限公司（「五龍集團」，股份代號：0729.HK）是一間縱向整合的純電動車製造商。五龍集團旨在成為全球公認更經濟、更環保及更節能的純電動車生產商。本集團的核心業務包括從零開始研發、設計及開發、生產及銷售純電動車、生產及銷售鋰離子電池及鋰離子電池的正極材料。五龍動力有限公司（「五龍動力」，股份代號：0378.HK）是本公司旗下的間接非全資附屬公司。



關於上海驛動汽車服務有限公司

上海驛動汽車服務有限公司成立於 2014 年 12 月，致力於探索踐行共用巴士出行，共用班車等商業模式，並圍繞新能源汽車產業挖掘商機，助力電動汽車國際示範區建設。上海國際汽車城集團有限公司是其控股大股東，截至 2017 年底，上海驛動已累計為 60 萬人次提供出行服務。按照規劃，未來三年，上海驛動將把服務網路向全國擴展，成為商務出行領域領先的出行服務提供者。



欲瞭解更多五龍電動車的資訊，請瀏覽公司網站：http://www.fdgev.com。

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