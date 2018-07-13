港股盤前—中央維穩出錢出力 交易量仍疲弱

今天推介 - TCL 電子（1070）

1）在《新華社》發文護航及中興通訊（763）獲美國撤銷禁令之下，中港股市週四明顯反彈。恆指低開約 50 點後曾下跌近百點，但迅即轉跌為升。午後更曾一度升約三百點，尾市在獲利盤驅使下升幅收窄，最終報 28481 點，上升 169 點。大市成交按日下跌約 5% 至 912 億。但滬深港通成交金額按日卻大升 77% 至 143 億，流向仍為淨流入，金額也大升至 41 億。

板塊方面，又是醫藥、教育、物管等表現較吸睛。半導體、軟件及內航股也有追捧。中資電訊及石油股則表現較差。騰訊（700）再遭另一劵商削目標價，股價升幅只是和大市同步。

昨天提及的貿易戰可能贏家，包括李寧（2331）、華虹（1347）、銀河娛樂（27）、龍工（3339）、俄鋁（486）、中芯（981）、安踏（2020）、小米（1810）及澳博（880）也全面報漲，升幅介乎 1.3%-5.85%，跑贏恆指的 0.6% 升幅。做空方面，佔大市成交輕微下降至 11.4%。牛熊証街貨比重最新為 40:60，重貨區方面，熊証重貨區仍在 29000-29099，牛証也維持在 27800-27899。

簡評：從南下資金昨天大量的淨流入（主力流入騰訊、建行（939）和工行（1398），41 億的淨流入是 5 個多月來的新高），國家隊的維隱今倘可說是出錢出力，或許人民幣近日的走貶（昨天午後卻又大升）也吸引國內資金棄 A 取港。當然，整體成交金額依然疲弱，說服力自然不強。

熊証屯積，市場對後市仍以看淡為主，但恆指走勢往往和牛熊証背馳，且看會否挾高屠熊。一如近日，A 股和人民幣的即市走勢仍然是港股的最重要指標。昨天的二、三綫股普遍跑贏傳統藍籌，炒股不炒市也可能是基金經理們的短期運作模式。

反關稅的聲音已開始在美國響起，莫非最後還是要依賴以夷制夷來解決貿易戰的風波？個股消息方面，鞍鋼（347）和 TCL 電子（1070）的盈喜雖然是在意料之內，但兩者現價應還有很大的上調空間。正如筆者之前所説，2018 上半年的企業盈利應不會太失色，下半年負增長的預期是過份悲觀。美股的投資者近日也把焦點從貿易戰轉至企業的基本因素，若此風東來，7 至 8 月香港的業績期或許就是港股翻身之時。

2） 美股三大指數週四全面反彈，道指收升 225 點或 0.91%，收復週三的失地有餘。標指及納指則上升 0.87% 及 1.39%。當中，亞馬遜與面書更破頂。另外，紐約期油持平。十年期國債債息上升至 2.849%。港股 ADR 上升 203 點，相當於恆指 28683 點水平。

3） 新股訊息，3 檔新股將於今天開始買賣，下為暗盤表現 ：

精英匯 （1775）- 招股價 1.08， 暗盤收報 1.33。

其利工業 （1731）- 招股價 0.89，暗盤收報 0.93。

51 信用卡（2051）- 招股價 8.5，暗盤收報 8.85。

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