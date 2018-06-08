周大福首季多賺34% 料來年增長放緩 股價大跌8%

周大福 (1929-HK) 截至今年 3 月底止全年純利年增 34%，但預料未來財年香港業務零售額增長會放緩至單位數字；加上周大福公佈業績後遭麥格理唱淡，股價大跌 7.94%，報港幣 10.2 元，截至 11 點左右，徘徊在港幣 10.34 元或 - 6.679%。

圖：新浪財經

周大福公布，截至今年 3 月底止全年純利港幣 40.95 億元，年增 34%。每股盈餘港幣 0.409 元，派末期息港幣 0.15 元，連特別息港幣 0.30 元，共派港幣 0.45 元。

期內營業額人民幣 591.6 億元，年增 15.4%。大陸和港澳地區同店銷售分別錄得 8% 及 10.2% 的增幅。以產品劃分，黃金產品營業額上升近 18%，珠寶鑲嵌首飾及鉑金 / K 金產品營業額就上升 6.9% 及 7.9%，至於鐘表產品營業額則上升 18%。

截至 3 月底止集團於港澳地區續租租金減幅達 29%，由於租約一般為 3 年期，料 2019 財年續租租金的下調空間有限，預計有單位數減幅。

根據公告，經調整後，周大福毛利率由 2018 財政年度上半年的 25.5% 下降至下半年的 24.3%，主因為原材料作減值撥備，未來減值撥備規模會大幅減少，明年毛利率將有所回升，料毛利率較 2018 財年上升 100 點子以上。

《星島日報》引述周大福董事總經理黃紹基表示，有信心今年整體零售額維持正增長，但因去年的高基數效應，料未來財年香港業務零售額增長會放緩至單位數字，預計上半年的增幅較大，目標是 2019 財年淨增設共 300 個零售點。

數據公布後，麥格理最新將周大福目標價由港幣 13.6 元下調至港幣 11.6 元，評級則由「優於大市」降至「中性」。

周大福主席鄭家純也出席業績發表會，這是他在 2017 年初中風後，首次現身記者會。新浪財經引述鄭家純表示，目前自己的身體越來越好，暫時沒有退休計畫。