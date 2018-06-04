太陽能黯淡 達能、昇陽光電5月營收均較4月下滑

太陽能景氣疲弱，達能 (3686)、昇陽光電(3561)5 月營收均較 4 月下滑，達能 5 月營收 6743 萬元，月減率 9.98%，年增率 27.61%，累計前 5 月營收 4.03 億元，年增率 25.68%；昇陽光電 5 月營收 2.98 億元，月減率 17.54%，年減 5 成，累計 19.71 億元，年減率 18.76%。達能表示，中國市場的 630 裝機潮並未在 5 月如預期浮現，多晶產品的提貨動能不足，價格因此走跌，日前在上海舉辦的國際太陽能光扶與智慧能源展覽會(SNEC) 落幕，展出期間仍有許多新技術與新產品預計將進入量產化，顯示太陽能產業的技術仍在持續發展，現階段多晶產品的市場需求偏弱，價格須待市況回暖才能帶動回升。



太陽能供應鏈價格欠缺實際需求支撐，多晶產品報價持續下降，單晶矽圓報價亦受到拖累，呈現下跌的格局，降價壓力進一步擴及上游的多晶矽料造成價格鬆動，多晶電池與模組市場需求強度不如預期，接下來，價格走勢恐怕不樂觀。