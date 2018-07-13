台股盤中─蘋概加溫+被動元件續強 周線收紅可期 惟需補量

在全球股市氣氛轉好下，台股加權指數今 (13) 日以 10769.7 點開出，上漲 31 點，隨後漲點逐漸擴大至 60 點附近震盪，除收復月線也再次站回 10800 點關卡，預估成交量逾 1400 億元，其中，被動元件和砷化鎵族群表現熱絡，法人認為，周線翻紅應無太大疑慮，不過，由於盤面多由個股表現，後續仍需緩步補量來增加多頭氣勢。

從細族群來看，被動元件表現仍強勢，在國巨續漲 1% 的氛圍下，鈞寶漲停，台嘉碩大漲 7%，禾伸堂、九豪大漲逾 4%，奇力新漲 3% 之上，蜜望實、智寶漲超過 2.5%，凱美漲近 2%，信昌電和華新科均有 1% 以上漲勢。

市場傳出蘋果導入 Face ID 人臉辨識功能到新款 12.9 吋與 11 吋的 iPad Pro，再加上新 iPhone 拉貨需求，市場高度看好獨家供貨蘋果 Face ID 功能最關鍵 3D 感測元件的穩懋，將受惠最深，使穩懋今日股價續強，盤中一度大漲近 6%。

穩懋相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

隨著穩懋快速轉強，砷化鎵相關業者也同步有買盤進場拉抬，聯亞漲近半根停板，全新和宏捷科漲 1% 之上。

大立光昨日法說報喜，除第 2 季獲利優於市場預期，對後市展望樂觀，也使光學鏡頭廠人氣持續匯集，大立光盤中雖拉回，仍穩在紅盤上漲幅 1% 之上，激勵玉晶光、聯一光漲 3%，先進光、今國光漲逾 1%。

而昨日幾乎全面噴發的生技族群略漲多休息，不過，生技月即將到來，使個股表現仍相對其他細族群熱絡，智擎續漲逾半根停板，保瑞、台微體漲 3% 之上，生達漲 2%，中化生、麗豐 - KY、景岳、寶齡富錦、達爾膚和金可 - KY 等漲 1% 之上。

法人指出，美中貿易戰戰線擴大，但更大利空未使美元創高，台股匯市也未見破底，預期指數將先於年線附近震盪消化利空，伺機反彈。

台股下周起有權值王台積電法說會，美股超級財報周也將登場，市場將焦點由貿易戰轉移。